Apple представила iOS 18

На конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила новую версию операционной системы для устройств iOS — iOS 18.

Одной из ожидаемых особенностей iOS 18 стала возможность свободного размещения иконок приложений и виджетов на рабочем столе в любом месте, а не только вверху экрана.

При переходе в тёмный режим иконки приложений также будут затемняться, а цвет иконок сможет адаптироваться к установленным обоям или быть настроенным вручную.

Пункт управления в iOS 18 получил полное переосмысление. Apple внесла некоторые изменения в его дизайн, добавив цветовых акцентов, а также предоставила возможность создавать страницы с быстрым доступом к различным категориям. Но главное, что в Пункте управления теперь можно использовать функции сторонних приложений, такие как разблокировка автомобиля или управление освещением в доме.

В iOS 18 пользователи смогут настраивать две кнопки быстрого доступа на заблокированном экране, заменяя стандартные «Фонарик» и «Камера». Аналогичная функциональность будет доступна и для кнопки действия на iPhone 15 Pro.

Apple также уделила внимание повышению конфиденциальности. В iOS 18 добавлена возможность блокировки доступа к определенным приложениям, требующая авторизации через Face ID, Touch ID или пароль. Контент из защищенных приложений, включая уведомления, также будет скрыт. Пользователи смогут скрывать приложения в специальной защищенной папке.

Среди других нововведений iOS 18:

Игровой режим для улучшения производительности и снижения задержки при использовании AirPods.

В iMessage появились отложенные сообщения, возможность редактирования текста (полужирный, курсив, зачёркнутый и т. д.) и различные эффекты для текста.

Сообщения в iMessage и SMS можно отправлять через спутниковую связь.

В приложении «Фото» произведен масштабный редизайн. Появились фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, а также создание коллекций, основанных на днях, годах, людях, местах и других параметрах.

iOS 18 для разработчиков уже доступна, а также известны и устройства, которые гарантированно получат обновления для этой версии.