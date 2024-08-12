Подразделение Apple Vision активно разрабатывает несколько новых продуктов, о чем сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

По его данным, Apple работает над новыми версиями гарнитуры Vision Pro и «умными» очками. Так, речь идет о доступной версии Vision Pro, выходе новой Vision Pro 2, а также очках, которые заявлены как аналоги Ray-Ban Meta.

Гарнитура Vision Pro была впервые представлена на конференции WWDC в прошлом году, и поставки начались в феврале 2024 года. Несмотря на начальный интерес, спрос на устройство снизился из-за высокой цены в $3499.

Тем не менее Apple планирует выпустить более доступную версию гарнитуры, хотя пока неясно, как компания собирается сократить производственные затраты.

Ожидается, что релиз нового устройства может состояться в следующем году, а предварительная стоимость может составить около $1500.

Однако Гурман считает, что, несмотря на снижение цены, новинка не привлечет широкую аудиторию и останется интересной только для энтузиастов.