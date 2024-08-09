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Новый Mac mini от Apple станет самым маленьким компьютером в истории компании

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple анонсировала обновление своего мини-ПК Mac mini, который на базе SoC M4 станет самым компактным компьютером в истории компании.

Новый Mac mini от Apple станет самым маленьким компьютером в истории компании

По данным инсайдеров, дебют модели состоится в текущем году, но точные сроки пока не названы.

Mac mini получит совершенно новый дизайн, отличающийся от предыдущих моделей, которые не обновлялись с 2010 года.

Новый мини-ПК будет сопоставим по размеру с Apple TV, но может быть немного выше для размещения системы охлаждения.

Высота Apple TV составляет 31 мм, в то время как существующий Mac mini имеет 35,8 мм. Таким образом, разница в высоте между устройствами будет минимальной.

Apple планирует продолжить использовать алюминиевый корпус для нового Mac mini. Интересно, что, в отличие от MacBook Pro на M4, который не получит обновлённого дизайна, новый Mac mini станет единственным устройством с такой особенностью.

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