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Названа предварительная стоимость подписки Apple Intelligence

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В начале лета в рамках конференции WWDC 2024 Apple презентовала свою новую систему искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence.

Этот ИИ поможет сделать устройства Apple более «умными», улучшая понимание иностранных языков, создание изображений и редактирование текстов.

Система будет внедряться постепенно. Первые функции уже доступны в бета-версии для разработчиков, а официальный запуск может состояться после выхода iPhone 16. Обновленная Siri может появиться на устройствах не раньше конца 2024 года или в 2025-м.

Хотя Apple еще не подтвердила плату за функции, платные услуги уже давно являются частью ее бизнес-модели. Бен Вуд из CCS Insight отметил, что Apple может взимать плату за более сложные функции своего нового ИИ.

По мнению аналитиков, за доступ к продвинутым функциям Apple Intelligence может потребоваться подписка Apple One стоимостью от 10 до 20 долларов в месяц или 800-1800 рублей.

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