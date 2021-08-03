Apple прекращает подписание кода iOS 14.7 после выпуска iOS 14.7.1

После выпуска в июле точечного обновления iOS, ориентированного на безопасность, Apple в понедельник прекратила подписывать код для iOS 14.7.

Apple выпустила iOS 14.7.1 чуть более недели назад, чтобы исправить уязвимость системы безопасности, которая могла быть использована. В выпуск также включено исправление ошибки, из-за которой iPhone с Touch ID не могли разблокировать подключенные Apple Watch.

Сегодняшний конец подписания кода iOS 14.7 означает, что пользователи, обновившиеся до iOS 14.7.1, больше не могут перейти на более старую версию операционной системы.

В середине июля Apple выпустила iOS 14.7, чтобы обеспечить аппаратную поддержку нового аккумулятора MagSafe и улучшить возможности семейства карт Apple Card. Обновление также включало улучшения производительности и ряд исправлений безопасности.

Apple регулярно прекращает подписывать устаревший код после выпуска новой сборки iOS, отчасти для защиты клиентов от злонамеренных злоумышленников, пытающихся воспользоваться недавно обнаруженными уязвимостями. Предотвращение загрузки пользователями старого кода также позволяет Apple устанавливать на большее количество устройств iOS новейшее многофункциональное программное обеспечение.

По мере приближения ожидаемого обновления оборудования iPhone Apple продолжает работу над iOS 15, обновлением, в котором будут внесены серьезные внутренние изменения наряду с новыми функциями для таких приложений, как FaceTime, Карты, Сообщения и Safari.

Apple не выпустила бета-версию iOS 14.8, хотя она может быть выпущена до запуска iOS 15 этой осенью.