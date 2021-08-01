Обзор: аккумулятор Apple MagSafe

В июле Apple представила свой, по слухам, аккумулятор MagSafe Battery Pack, представляющий дополнительную батарею, предназначенную для работы с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Аккумулятор MagSafe по цене 99 долларов обеспечивает дополнительное время автономной работы для линейки iPhone 12‌, а также имеет несколько отличных функций, таких как возможность обратной беспроводной зарядки, которая позволяет заряжать его через iPhone. В этом руководстве представлены все известные нам сведения о новом аккумуляторном блоке MagSafe и о том, как он работает.

Дизайн

Аккумулятор MagSafe имеет прямоугольную форму, которая соответствует форме iPhone, и прикрепляется к задней части iPhone 12, 12 mini, 12 Pro или 12 Pro Max для обеспечения дополнительной мощности.

Apple представила только аккумуляторную батарею MagSafe белого цвета с логотипом Apple. Он по размеру занимает всю заднюю часть iPhone 12 mini под вырезом для камеры, в то время как он меньше подходит для других моделей iPhone. Аккумулятор MagSafe изготовлен из твердого пластика белого цвета.

Видимая задняя сторона аккумулятора MagSafe имеет округлый вид с закругленными углами, а передняя часть плоская с углублением для MagSafe. Имеется встроенный порт Lightning для зарядки аккумулятора MagSafe.

Аккумулятор MagSafe от Apple выглядит тонким на рекламных фотографиях, но в реальной жизни он немного толще, чем на изображениях Apple. Аккумулятор MagSafe весит 115 грамм и имеет толщину 11 мм. Для сравнения, iPhone 12 весит 164 грамма и имеет толщину 7,4 мм.

Скорость зарядки

Аккумулятор MagSafe заряжает модель iPhone 12 мощностью 5 Вт в дороге, при этом Apple ограничивает скорость зарядки из-за проблем с нагревом и для продления срока службы батареи.

Когда аккумулятор MagSafe подключен к «iPhone» и подключен к кабелю Lightning — USB-C, который подключен к зарядному устройству мощностью 20 Вт или выше, «iPhone» может заряжаться от аккумулятора MagSafe мощностью 15 Вт.

Большинству людей понадобится аккумулятор MagSafe в пути, и в этой ситуации хорошо знать, что зарядка ограничена более медленной скоростью 5 Вт.

Размер батареи

Apple не предоставила подробностей о том, сколько дополнительного времени автономной работы пользователь «iPhone» может получить с аккумулятором MagSafe Battery Pack.

Аккумулятор MagSafe имеет внутри аккумулятор на 7,62 В, 11,13 Вт-ч и емкостью 1460 мАч. Для сравнения: iPhone 12 и 12 Pro имеют аккумулятор емкостью 10,78 Вт-ч, iPhone 12 mini — аккумулятор 8,57 Вт-ч, а 12 Pro Max — аккумулятор. аккумулятор емкостью 14,13 Втч.

Беспроводная зарядка на основе Qi неэффективна, и часть емкости аккумулятора теряется, поэтому не совсем понятно, насколько аккумулятор MagSafe зарядит iPhone 12, тем более что емкость зарядки может варьироваться в зависимости от температурных условий.

Примерно аккумулятор MagSafe может обеспечить один полный заряд для iPhone 12 mini и частичный для остальных моделей iPhone 12. Хотя аккумулятор разработан для моделей iPhone 12, его можно использовать для зарядки любого устройства на базе Qi, в том числе старых iPhone и AirPods. Он не может заряжать Apple Watch, поскольку Apple Watch не использует зарядку Qi.

Обратная зарядка

Аккумулятор MagSafe имеет функцию обратной беспроводной зарядки. Это означает, что если вы заряжаете свой iPhone, одновременно с этим будет заряжаться и аккумулятор MagSafe. Таким образом, вы можете заряжать и iPhone, и аккумулятор MagSafe через порт Lightning на аккумуляторе MagSafe или через порт Lightning на iPhone, и вы получите одинаковый конечный результат при зарядке обоих устройств.

Apple утверждает, что этот метод зарядки полезен, когда iPhone подключен к другому устройству, например, к проводной настройке CarPlay или когда iPhone подключен к Mac. При одновременной зарядке iPhone и аккумулятора MagSafe iPhone будет заряжаться до 80 процентов или выше, прежде чем аккумулятор MagSafe начнет заряжаться.

Обратите внимание, что для зарядки рекомендуется адаптер питания мощностью 20 Вт или выше, который требуется для зарядки iPhone мощностью 15 Вт при подключенном аккумуляторе MagSafe.

Для зарядки аккумулятора MagSafe либо от самого аккумулятора, либо через iPhone требуется кабель Lightning. Аккумулятор MagSafe не заряжается с помощью зарядного устройства Apple MagSafe.

Просмотр статуса зарядки

Уровень заряда аккумулятора MagSafe можно просмотреть в виджете «Батареи», который можно разместить на главном экране или открыть через представление «Сегодня». Уровень заряда аккумулятора MagSafe Battery Pack отображается рядом с iPhone, Apple Watch, AirPods и другими подключенными аксессуарами.

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Контроль нагрева и зарядки

В аккумуляторную батарею MagSafe встроены функции управления зарядом, которые помогают поддерживать работоспособность батареи в ситуациях, когда аккумуляторная батарея MagSafe подключена к источнику питания в течение длительных периодов времени.

Apple утверждает, что iPhone 12 может нагреваться во время зарядки. Если это произойдет, Apple заявляет, что для продления срока службы батареи программное обеспечение может ограничить зарядку выше 80 процентов. В этом случае Apple рекомендует переехать в более прохладное место, так как iPhone снова будет заряжаться при понижении температуры.

При использовании аккумулятора MagSafe для зарядки iPhone вы можете получить уведомление о том, что iPhone будет заряжаться только до 90 процентов. Чтобы зарядить более 90 процентов, Apple рекомендует открыть Центр управления, нажав и удерживая значок режима низкого энергопотребления, а затем нажав «Продолжить».

Если оптимизированная зарядка аккумулятора активирована, вы также можете увидеть уведомление на экране блокировки, сообщающее вам, когда iPhone будет полностью заряжен. Чтобы принудительно зарядить, нажмите и удерживайте уведомление, а затем нажмите «Зарядить сейчас».

Взаимодействие с другими аксессуарами MagSafe

Аккумулятор MagSafe можно прикрепить к «голому» iPhone или iPhone с прикрепленным к нему чехлом MagSafe. Если вы используете кожаный чехол для зарядки, Apple предупреждает, что на нем могут быть отпечатки от сжатия кожи, что является нормальным явлением. Тем, кого беспокоят отпечатки, следует использовать чехол без кожи.

Поскольку аккумулятор MagSafe требует прямого контакта с «iPhone», аксессуары, такие как кошелек MagSafe, необходимо удалить.

Совместимость

Аккумулятор MagSafe работает с iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Он будет заряжать другие устройства, такие как линейка iPhone 11 и AirPods, потому что это всего лишь беспроводная зарядка на основе Qi, но только модели iPhone 12 имеют магниты, удерживающие аккумулятор MagSafe на месте. Требуется iOS 14.7 или новее.

Как купить

Аккумулятор MagSafe можно приобрести на веб-сайте Apple за 3 990 рублей или в розничных магазинах Apple.