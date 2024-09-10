Apple представила Watch Series 10 с самым большим среди часов бренда экраном

Компания Apple представила новые умные часы Apple Watch Series 10 и обновленные Watch Ultra 2.

Главным новшеством Series 10 стал самый большой экран в истории этой линейки. Дисплей стал на 40% ярче и получил широкоугольные свойства, что улучшает видимость под углом.

Кроме того, экран теперь больше, чем у Ultra 2, и имеет закругленное стекло. Он обновляется каждую секунду в режиме ожидания, позволяя пользователю видеть движение секундной стрелки. Часы стали более компактными, их толщина составляет 9,7 мм, а корпус выполнен из полированного алюминия в новом черном цвете Jet Black.

Также часы стали легче и получили переработанную акустическую систему, позволяющую слушать музыку без наушников. Зарядка улучшилась: 80% энергии восстанавливается за 30 минут.

Внутри установлены процессор Apple S10 и новые функции, такие как переводчик и шумоподавление. Часы также оснащены датчиками для мониторинга здоровья, включая анализ дыхания во время сна.

Новые часы Ultra 2 доступны по предзаказу с 20 сентября, их цена составляет $799, а Watch Series 10 стартует от $399 за модель с GPS.