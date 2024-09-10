Apple сделала титановые Watch Ultra 2 за 799 долларов

Apple представила новое покрытие из черного титана для Apple Watch Ultra 2, добавив его к существующему варианту из натурального титана. Это покрытие устойчиво к царапинам и долговечно благодаря специальному процессу обработки.

Задняя панель часов выполнена из темного циркония, который соответствует новому цвету. Обновлены также ремешки Trail Loop, Alpine Loop и Ocean Band с черной фурнитурой. Новый титановый ремешок Milanese Loop отличается легким весом и устойчивостью к коррозии.

В специальном выпуске Apple Watch Hermès Ultra 2 также используется черный титановый корпус и уникальный циферблат. Часы созданы для сложных условий, обладают прочностью военного образца и водонепроницаемы на глубину до 100 метров, что делает их подходящими для активного отдыха.

Apple Watch Ultra 2 имеют вращающуюся заводную головку и кнопку действия, а новый жест двойного касания позволяет управлять функциями без прикосновения к экрану. Яркость дисплея достигает 3000 нит, что обеспечивает хорошую видимость на солнце.

Часы оснащены функциями отслеживания здоровья, включая пульсометр и датчик ЭКГ, а также функцией отслеживания менструального цикла. Многополосный двухчастотный GPS подойдет для бегунов, а пловцы могут использовать датчик глубины.

Apple Watch Ultra 2 работают на новом процессоре S9, обеспечивая высокую производительность. Автономность составляет до 36 часов, с возможностью продления до 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

Цена на Apple Watch Ultra 2 из черного титана начинается с 799 долларов 72 000 руб.), а версия с титановым ремешком Milanese Loop стоит 1399 долларов (126 500 руб.). Предварительные заказы доступны, доставка начнется 20 сентября.