Apple представила новые цвета iPhone 15 Pro

Только что анонсированные Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro‌ Max представляют четыре новых цветовых варианта: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан.

По словам Apple, новый титановый дизайн — самый премиальный материал, когда-либо использовавшийся в корпусе iPhone. Говорят, что он прочнее и долговечнее, но при этом легче.

Также iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в светло-розовом, желтом, синем, зеленом и черном цвете.

‌‌iPhone 15 Pro‌ и ‌‌iPhone 15 Pro‌ Max будут доступны в вариантах емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.