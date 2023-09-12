Apple анонсировала iPhone 15 Pro с титановой рамкой корпуса

Сегодня Apple анонсировала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro‌ Max, свои новейшие флагманские смартфоны. Устройства обладают множеством новых функций, включая титановую рамку, чип A17 Bionic, телеобъектив с перископом на более крупной модели и многое другое.

Новый титановый корпус имеет матовую поверхность и делает iPhone легче, чем любая предыдущая модель Pro, одновременно повышая долговечность. Рамка имеет контурный край для более удобного ощущения в руке. Рамки вокруг дисплея также значительно тоньше.

На iPhone 15 Pro‌ вместо выключателя звука имеется кнопка «Действие». Нажав и удерживая, пользователи могут переключаться между звонком и беззвучным режимом, а тактильная обратная связь указывает на изменение состояния. Пользователи могут переключаться между различными действиями, позволяя им начать запись голосовых заметок, запустить камеру, активировать избранные специальные возможности, функцию или запустить ярлык.

Новые устройства оснащены чипом Apple A17 Pro, изготовленным по первому в своем роде 3-нанометровому техпроцессу. A17 Pro оснащен шестиядерным процессором, который обеспечивает вдвое большую производительность и в четыре раза большую эффективность, чем A16 Bionic. Он оснащен в два раза более быстрым 16-ядерным нейронным движком для ускорения машинного обучения, например более точной автокоррекции или извлечения объекта из изображения. Он может обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду.

iPhone 15 Pro, как и стандартные модели iPhone 15, имеет портретный режим нового поколения, который автоматически определяет наличие объекта в кадре, позволяя переключиться в портретный режим после того, как изображение было сделано. Также появились новые инструменты управления фокусом и глубиной, позволяющие переключать фокус с одного человека на другого после того, как фотография была сделана. Ночной режим также улучшен, а функция Smart HDR позволяет устройству одновременно снимать небо и объект.

iPhone 15 Pro оснащен сверхширокополосным чипом Apple второго поколения, который позволяет другим устройствам с этим чипом подключаться на в 3 раза дальше, а друзьям, которые делятся с вами своим местоположением, определять свое местоположение, как AirTag.

Качество звука при звонках было обновлено благодаря более совершенной модели машинного обучения, которая отдает приоритет вашему голосу. Опираясь на систему экстренной помощи через спутник, теперь можно подключиться к спутнику для оказания помощи на дороге.

Модели iPhone 15 Pro‌ оснащены портом USB-C для зарядки и передачи данных. A17 Pro поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с по кабелю USB 3.

iPhone 15 Pro‌ доступен в цветах: черный титан, белый титан, синий титан и натуральный титан.