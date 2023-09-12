Apple представила новые варианты цвета iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Только что анонсированные Apple iPhone 15 и iPhone 15 Plus представляют пять новых цветовых вариантов: светло-розовый, желтый, синий, зеленый и черный.

iPhone 15 имеет корпус из алюминия аэрокосмического класса, а цвет встроен в основу самого заднего стекла. Apple использовала оптимизированный процесс двойного ионного обмена для этого нового материала и отполировала его нанокристаллическими частицами. Затем он придал ему текстурированную матовую поверхность.

‌‌iPhone 15‌ и ‌‌iPhone 15‌ Plus будут доступны в вариантах 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.