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Apple представила новые варианты цвета iPhone 15 и iPhone 15 Plus

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Только что анонсированные Apple iPhone 15 и iPhone 15 Plus представляют пять новых цветовых вариантов: светло-розовый, желтый, синий, зеленый и черный.

Apple представила новые варианты цвета iPhone 15 и iPhone 15 Plus

iPhone 15 имеет корпус из алюминия аэрокосмического класса, а цвет встроен в основу самого заднего стекла. Apple использовала оптимизированный процесс двойного ионного обмена для этого нового материала и отполировала его нанокристаллическими частицами. Затем он придал ему текстурированную матовую поверхность.

‌‌iPhone 15‌ и ‌‌iPhone 15‌ Plus будут доступны в вариантах 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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