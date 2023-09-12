Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Как и ожидалось, сегодня Apple объявила, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены портом USB-C вместо порта Lightning.

iPhone 15 имеет 6,1-дюймовый дисплей, а iPhone 15 Plus — 6,7-дюймовый. Оба устройства теперь оснащены матовой задней панелью и 48-мегапиксельной основной камерой.

Новые варианты цвета включают розовый, желтый, зеленый, синий и черный.

Новая система камер: 48-мегапиксельная камера появится на iPhone 15. Четырехпиксельный сенсор и 100% фокусировка пикселей. Использует 2-кратный зум для фотографий и использует 48-мегапиксельную камеру для съемки 2-кратных изображений с оптическим качеством.

Появился новый портретный режим нового поколения. Появился новый контроль фокусировки и глубины, позволяющий переключать фокус с одного человека на другого после того, как фотография была сделана. Ночной режим также был улучшен, а интеллектуальный HDR позволяет одновременно снимать небо и объект.

A16 Bionic, впервые представленный на iPhone 14 Pro, используется в iPhone 15.

iPhone 15 может работать без подзарядки целый день. У iPhone 15 Plus также более крупный и долговечный аккумулятор.

Качество звука при звонках было обновлено благодаря более совершенной модели машинного обучения, которая отдает приоритет вашему голосу. Выберите «Изоляция голоса», чтобы звук был громким и четким.

USB-C стал общепринятым стандартом. USB C появится на iPhone 15. Зарядка, данные, аудио и видео. Одним и тем же кабелем можно заряжать Mac, iPad, iPhone и даже AirPods Pro 2-го поколения, которые теперь оснащены новым разъемом USB C.

Можно заряжать AirPods или Apple Watch от iPhone. Новые проводные наушники USB C.