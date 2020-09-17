Apple повысила цены на свою новую технику в России

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.93 EUR/RUB: 88.86 BTC/USD: 8756.9

17 октября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Apple повысила цены на свою новую технику в России

17.09.2020 08:21

Это произошло после презентации новых продуктов, когда компания провела обновление своих официальных сайтов, включая российский.
Так, оказалось, что некоторые позиции на российском сайте подверглись изменениям. В частности, линейка продуктов, официально представленная в стране, подорожала.

Причины изменениях стоимости неизвестны, но предположительно это произошло из-за колебания курса валют. Удорожание затронуло смарт-часы и планшеты.

Например, Apple Watch Series 3 стали доступны по цене от 17 990 рублей вместо прежних 15 990 рублей, а самый доступный планшет iPad теперь обходится дороже на 2-5 тыс. рублей.

Apple представила обновленную версию iOS 14

Apple представила бюджетную модель часов Apple Watch SE

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги