Apple повысила цены на свою новую технику в России

Это произошло после презентации новых продуктов, когда компания провела обновление своих официальных сайтов, включая российский.

Так, оказалось, что некоторые позиции на российском сайте подверглись изменениям. В частности, линейка продуктов, официально представленная в стране, подорожала.

Причины изменениях стоимости неизвестны, но предположительно это произошло из-за колебания курса валют. Удорожание затронуло смарт-часы и планшеты.

Например, Apple Watch Series 3 стали доступны по цене от 17 990 рублей вместо прежних 15 990 рублей, а самый доступный планшет iPad теперь обходится дороже на 2-5 тыс. рублей.