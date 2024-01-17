Apple намерена запустить мировые продажи Vision Pro к лету 2024 года

Корпорация Apple планирует начать глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro к лету 2024 года, тогда как в США старт продаж запланирован на начало февраля.
Как рассказал аналитик Мин-Чи Ко, глобальные продажи американская компания запустит в первой половине года, а если быть точнее ближе к лету.
Это связано с тем, что на летней конференции разработчиков WWDC Apple планирует представить приложения, разработанные специально для очков дополненной реальности.
Мин-Чи Ко также отметил, что Apple стремится уложиться в обозначенные сроки, чтобы представить Vision Pro как глобальный продукт. Предполагается, что очки будут доступны для покупки уже весной в Европе, а затем и в других регионах мира.
В настоящее время Apple принимает предзаказы на Vision Pro.
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