Apple намерена запустить мировые продажи Vision Pro к лету 2024 года

Корпорация Apple планирует начать глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro к лету 2024 года, тогда как в США старт продаж запланирован на начало февраля.

Как рассказал аналитик Мин-Чи Ко, глобальные продажи американская компания запустит в первой половине года, а если быть точнее ближе к лету.

Это связано с тем, что на летней конференции разработчиков WWDC Apple планирует представить приложения, разработанные специально для очков дополненной реальности.

Мин-Чи Ко также отметил, что Apple стремится уложиться в обозначенные сроки, чтобы представить Vision Pro как глобальный продукт. Предполагается, что очки будут доступны для покупки уже весной в Европе, а затем и в других регионах мира.

В настоящее время Apple принимает предзаказы на Vision Pro.