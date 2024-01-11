Представлена альтернатива Apple Vision Pro — AR-очки Xreal Air 2 Ultra за 700 долларов

На выставке CES в этом году компания Xreal, ранее известная как Nreal, представила свои новые AR-очки под названием Xreal Air 2 Ultra.

Новые очки Xreal Air 2 Ultra являются улучшенной версией модели Nreal Light, выпущенной в 2019 году.

Одной из главных особенностей Xreal Air 2 Ultra является возможность пространственного отслеживания движения 6DoF.

Это позволяет пользователям перемещаться по реальному миру и взаимодействовать с виртуальными объектами. Кроме того, новые очки обладают широким углом обзора в 52 градуса и высокой четкостью изображения.

Очки Xreal Air 2 Ultra требуют внешнего источника вычислительной мощности, такого как смартфон, компьютер или модуль Beam от Xreal, для своей работы. Однако компания планирует выпустить специальное вычислительное устройство, которое будет совместимо с очками.

Очки также обладают несколькими другими полезными функциями, такими как трехуровневое затемнение переднего слоя для более глубокого погружения, направленная аудиотехнология для улучшения конфиденциальности и два микрофона для голосового взаимодействия.

Xreal Air 2 Ultra доступны для предварительного заказа по цене $699. Компания также предлагает скидку в $100 для тех, кто ранее приобретал модель Nreal Light.

Однако в настоящее время очки в основном ориентированы на разработчиков, так как Xreal планирует выпустить новую версию своего программного обеспечения только после начала поставок в марте.

Компания стремится привлечь как можно больше разработчиков, чтобы создать разнообразные приложения и функции для своей платформы AR.