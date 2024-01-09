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2 февраля AR-очки Apple Vision Pro запустят в продажу в США по цене от $3499

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Американская компания Apple официально объявила о начале предзаказов и продаж очков смешанной реальности Vision Pro в США.

2 февраля AR-очки Apple Vision Pro запустят в продажу в США по цене от $3499

Предзаказы на гарнитуру будут открыты 19 января, а продажи и отправка заказов начнутся 2 февраля. Очки будут доступны для покупки как в розничных магазинах Apple Store, так и в онлайн-магазине компании.

Цена гарнитуры составит $3499 или чуть больше 316 тыс. рублей по актуальному курсу за версию с 256 Гб памяти. Комплект Vision Pro будет включать ремешки Solo Knit Band и Dual Loop Band, защитную крышку для передней части, фирменную салфетку, аккумулятор, зарядный кабель USB-C и адаптер питания USB-C.

Apple также предложит корректирующие линзы от Zeiss, которые можно приобрести за $99 или выбрать интегрированную версию за $149.

Названа себестоимость гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro

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