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Apple может предложить для своей гарнитуры Vision Pro гигантский стилус

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Правда произойдет это не скоро, а возможно и никогда. Дело в том, что американская компания только запатентовала огромный стилус, который предназначен для работы с Vision Pro.

Apple может предложить для своей гарнитуры Vision Pro гигантский стилус

Он будет использоваться для ввода данных, что окажется особенно актуальным, например, для цифровых художников. Со стилусом ввод данных с помощью стилуса окажется более точным, да и удобным.

Планируется использование устройства ввода для письма, рисования и взаимодействия с объектами в AR.

Ранее считалось, что ввод данных в AR осуществляется только с помощью головы, глаз, рук или голоса.

 

Представлена альтернатива Apple Vision Pro — AR-очки Xreal Air 2 Ultra за 700 долларов

2 февраля AR-очки Apple Vision Pro запустят в продажу в США по цене от $3499

 

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