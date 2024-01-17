Apple может предложить для своей гарнитуры Vision Pro гигантский стилус

Правда произойдет это не скоро, а возможно и никогда. Дело в том, что американская компания только запатентовала огромный стилус, который предназначен для работы с Vision Pro.

Он будет использоваться для ввода данных, что окажется особенно актуальным, например, для цифровых художников. Со стилусом ввод данных с помощью стилуса окажется более точным, да и удобным.

Планируется использование устройства ввода для письма, рисования и взаимодействия с объектами в AR.

Ранее считалось, что ввод данных в AR осуществляется только с помощью головы, глаз, рук или голоса.