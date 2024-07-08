AnTuTu опубликовали список 10 мощных Android-смартфонов мира за июнь

Специалисты AnTuTu подготовили обновленный рейтинг самых мощных в мире смартфонов, основой для которого стали средние данные по производительности за прошлый месяц.

Так, лидером списка оказался ROG 8 Pro, который заработал 2 113 236 баллов. Следом расположились Red Magic 9 Pro и iQOO 12, занявшие второе и третье места соответственно.

Все смартфоны в ТОП-10 представляют собой флагманские устройства с высокой производительностью, которые обладают передовыми функциями и технологиями.

Они оснащены мощными процессорами, большим объемом оперативной памяти и высококачественными камерами, что делает их привлекательными для людей, которым нужны высокая производительность и передовые функции в своих смартфонах.