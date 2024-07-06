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AnTuTu опубликовал рейтинг удовлетворенности пользователей смартфонами за июнь

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Аналитики AnTuTu опубликовали рейтинг смартфонов по степени удовлетворенности пользователей, основой для которого стали отзывы пользователей за прошлый месяц.

AnTuTu опубликовал рейтинг удовлетворенности пользователей смартфонами за июнь

В июне 2024 года Honor Magic6 Ultimate Edition стал самым популярным Android-смартфоном среди пользователей. Он получил наивысшую оценку удовлетворенности, собрав 98,13% положительных отзывов.

Второе место занял складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro, который ранее был лидером в мае. Третье место досталось тонкому и легкому смартфону Honor Magic V2.

Также в рейтинге заметно сократилось число устройств компании Samsung, которых в июне осталось только два — Galaxy S24 Plus и Galaxy S23 Ultra. Месяцем ранее моделей в списке было четыре. Стоит отметить, что опубликованный рейтинг относится к китайскому рынку.

 

 

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