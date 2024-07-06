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Недорогой Realme GT 6T стал лидером июньского рейтинга мощных смартфонов AnTuTu

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Специалисты из AnTuTu опубликовали свежий рейтинг субфлагманских смартфонов по результатам их тестирования в прошлом месяце.

Недорогой Realme GT 6T стал лидером июньского рейтинга мощных смартфонов AnTuTu

Выяснилось, что недорогая модель Realme GT 6T стала лидером июньского рейтинга мощных смартфонов AnTuTu с показателем 1337357 баллов.

Этот смартфон оказался единственным в списке, которые имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Следом в рейтинге расположился Redmi Note 12 Turbo, у которого средний балл составил 1 107 557 баллов.

Близким по показателю с Redmi Note 12 Turbo оказался результат Poco F5. Он расположился на третьей позиции списка топ-10.

 

 

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