В России представили iPad Pro в стиле киберпанк

Caviar представила дорогой iPad Pro, выполненный в стиле будущей игры Cyberpunk 2077.

Производитель люксовых смартфонов представил новый роскошный гаджет, и в этот раз создана лимитированная версия планшета iPad Pro.

Ее назвали Cyberpad и в отличие от оригинальной версии при изготовлении корпуса устройства используется закаленный титан и углеродное волокно.

Как пишет пресс-служба Caviar, при разработке дизайна Cyberpad создатели вдохновлялись играми Deus Ex, Mirror’s Edge, Blade Runner, а также Cyberpunk 2077, которая выйдет на компьютеры и консоли осенью.

В основе Cyberpad лежит самая дорогая версия iPad Pro 2020 года с 12,9-дюймовым экраном. Стоимость лимитированного планшета от Caviar составляет 497 000 рублей.