В России представили iPad Pro в стиле киберпанк

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.96 EUR/RUB: 82.19 BTC/USD: 8756.9

24 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

В России представили iPad Pro в стиле киберпанк

24.07.2020 01:43

Caviar представила дорогой iPad Pro, выполненный в стиле будущей игры Cyberpunk 2077.
Производитель люксовых смартфонов представил новый роскошный гаджет, и в этот раз создана лимитированная версия планшета iPad Pro.

Ее назвали Cyberpad и в отличие от оригинальной версии при изготовлении корпуса устройства используется закаленный титан и углеродное волокно.

Как пишет пресс-служба Caviar, при разработке дизайна Cyberpad создатели вдохновлялись играми Deus Ex, Mirror’s Edge, Blade Runner, а также Cyberpunk 2077, которая выйдет на компьютеры и консоли осенью.

В основе Cyberpad лежит самая дорогая версия iPad Pro 2020 года с 12,9-дюймовым экраном. Стоимость лимитированного планшета от Caviar составляет 497 000 рублей.

В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк В России представили iPad Pro в стиле киберпанк

 

Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги