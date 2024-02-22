Анонсирован выход самого мощного ноутбука Redmi G Pro 2024 за 1000 долларов

Китайская компания анонсировала новый мощный ноутбук Redmi G Pro 2024 в рамках мероприятия, посвященного запуску новых устройств.

Xiaomi обещает, что этот игровой ноутбук станет самым мощным в своей ценовой категории, не превышающей 1000 долларов. И хотя он еще не поступил в продажу, его технические характеристики уже завоевали восхищение.

Топовая модель будет оснащена процессором i9-14900HX и видеокартой RTX 4070, что обещает высокую производительность и возможность запуска самых требовательных игр. Также была замечена версия с процессором i5-14500HX и видеокартой RTX 4060.

Предыдущая модель игрового ноутбука Redmi G Pro была выпущена в 2022 году и имела процессор Intel Core серии H 12-го поколения, а также видеокарту RTX серии 30.

Однако новая модель, судя по всему, будет иметь существенные улучшения и обновления. Вопреки ожиданиям, дизайн ноутбука не подчеркивает его игровую направленность.

Серый металлический корпус и строгий, но изящный дизайн делают его похожим на стандартный бизнес-компьютер, что может привлечь клиентов, которым не нужны яркие RGB-подсветки и экстравагантный внешний вид.

Ожидается, что компания предоставит более подробные характеристики и объявит официальную дату выпуска на следующей неделе.