Xiaomi провела анонс ноутбуков Redmi Book Pro 14 и 16 с чипами Core Ultra и от 32 ГБ ОЗУ

Xiaomi продолжает расширять свою линейку продуктов, используя передовые технологии. На последнем мероприятии в Китае компания представила ряд захватывающих новых продуктов, среди которых главной звездой стала модель Xiaomi 14 Ultra. Однако это не было последним сюрпризом. После некоторой паузы на рынке ноутбуков, Xiaomi наконец-то анонсировала ноутбуки Redmi Book Pro 14 и 16 на 2024 год.

Обновленные модели Redmi Book Pro 2024 года имеют элегантный дизайн и доступны в размерах 14 и 16 дюймов. Они оснащены процессорами Intel Core Ultra 12-го поколения, которые обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими версиями Redmi Book. Redmi Book Pro 16 предлагает процессоры Intel Core i5-13500H или i7-13700H, в то время как Redmi Book Pro 14 поставляется с процессором Intel Core i5-13500H.

Что касается оперативной памяти, доступны варианты LPDDR5X объемом 16 или 32 ГБ, в зависимости от выбранной модели. В отношении хранилища, можно выбрать SSD емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Оба ноутбука имеют дисплеи с высоким разрешением и яркостью 500 нит.

Технические характеристики Redmi Book Pro 16 2024 года включают процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7 серии, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельный накопитель PCIe NVMe объемом 512 ГБ или 1 ТБ, дисплей с разрешением 3,1 К, частотой обновления 165 Гц и яркостью 500 нит.

Он также оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и тройной тепловой трубкой. Вес ноутбука составляет 1,88 кг, а его толщина — 15,9 мм. Он поддерживает порты Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Операционная система — Windows 11.

С другой стороны, Redmi Book Pro 14 2024 года оснащен процессором Intel Core Ultra серии 5, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ и дисплеем с разрешением 2.8 К, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит.

Он имеет производительность 65 Вт, аккумулятор ёмкостью 80 Втч, весит 1,4 кг и имеет толщину 14,9 мм. Он также поддерживает порты Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Операционная система — Windows 11.

Что касается цен, то они выглядят следующим образом:

Redmi Book Pro 16

Intel Ultra 5 125H / 32 ГБ / 1 ТБ: 5999 юаней (около 77 тыс. рублей)

Intel Ultra 7 155H / 32 ГБ / 1 ТБ: 6999 юаней (около 89,5 тыс. рублей)

Redmi Book Pro 14

Intel Ultra 5 125H / 16GB / 512GB: 4999 юаней (около 64 тыс. рублей)

Intel Ultra 5 125H / 32 ГБ / 1 ТБ: 5499 юаней (около 70,4 тыс. рублей)

Intel Ultra 7 155H / 32 ГБ / 1 ТБ: 6499 юаней (около 83 тыс. рублей).