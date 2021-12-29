Представлен недорогой 6,28-дюймовый флагман Xiaomi 12Х

Помимо Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в линейку смартфонов вошел более простой Xiaomi 12X. Этот аппарат уже создали на процессоре Snapdragon 870 и установили более простую камеру.

Xiaomi 12X внешне выглядит как Xiaomi 12, но в отличие от него он получил более скромную начинку в виде процессора Snapdragon 870 и основного модуля камеры с 50 Мп датчиком Sony IMX766 с дополнительными на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп.

Несмотря на то, что Xiaomi 12X получил не самый мощный процессор на данный момент, в компании не стали изменять для устройства испарительную камеру, и оставили ее такой, как для Snapdragon 8 Gen 1.

Экран в смартфоне диагональю 6,28-дюйма с частотой обновления 120 Гц и подэкранным сканером отпечатка пальца.

В продажу устройство поступит по цене 500 долларов за версию с памятью 8/128 ГБ, 550 долларов – 8/256 ГБ и 600 долларов за 12/256 ГБ.