Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro

На большой презентации был показан смартфон Xiaomi 12 Pro, причем до выхода Xiaomi 12 Ultra текущий аппарат будет считаться самым мощным и дорогим смартфоном компании.

Xiaomi 12 Pro больше чем базовая модель — Xiaomi 12. У первого диагональ экрана составляет 6,73 дюйма против 6,28 дюймов, помимо увеличенного дисплея в старшей модели установлена продвинутая камера.

Xiaomi 12 Pro получил дисплей AMOLED пятого поколения E5. Разрешение модуля изображения составляет 3200х1440 пикселей, частота обновления экрана до 120 Гц.

В аппарате используется сенсор с частотой обновления 480 Гц, а под экраном разместили сканер отпечатка пальца, тогда как в верхнем вырезе установлена 32 Мп камера.

Основное отличие Xiaomi 12 Pro от Xiaomi 12 заключается не только в экране, но и камере. Большой смартфон получил три фотодатчика с разрешением 50 Мп.

Основной модуль Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой F/1,9.

Остальные два 50 Мп объектива это широкоугольный с углом обзора 115 градусов и «портретник».

Аккумулятор в аппарате на 4600 мАч, его можно заряжать блоком питания 120 Вт или беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Также есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Аппарат еще получил четыре динамика Harman Kardon с технологией Dolby Atmos.

Xiaomi 12 Pro в конфигурации 8/128 ГБ в Китае будет стоить 740 долларов, версия 8/256 ГБ — 785 долларов, а самая дорогая – 12/256 ГБ оценивается в 850 долларов.