Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12

Xiaomi провела большую презентацию, на которой представила свою новую флагманскую серию и новую версию фирменной оболочки MIUI 13, разработанной на базе операционной системы Android 12.

Xiaomi всю свою презентацию смартфонов поставила на сравнении устройств с iPhone 13. Как и ожидалось, китайские аппараты на рынке будут конкурировать с «яблочной» флагманской серией, причем не только ценой, но и характеристиками.

Базовой моделью стал Xiaomi 12, который получил 6,28-дюймовый экран и новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон получился достаточно узким, поэтому им очень удобно управлять одной рукой. Разрешение дисплея составляет 2400х1080 пикселей, он работает на частоте до 120 Гц, и этот параметр постоянно меняется, в зависимости от картинки на экране смартфона.



Защищен дисплей стеклом Gorilla Glass Victus. Под экраном размещен сканер отпечатка пальца, а в верхней части по центу врезана 32 Мп фронтальная камера, которая получила большое количество систем для улучшения фото.

Основная камера аппарата основана на 50 Мп датчике IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма с диафрагмой F/1,88.

Модуль также получил оптическую стабилизацию с фирменной системой CyberFocus. Второй датчик камеры 13 Мп со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 123 градуса. Третий датчик 5 Мп и он в Xiaomi 12 используется для макросьемки.

Новинка основана на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Ранее сообщалось, что этот чип очень горячий, и чтобы аппарат не испытывал перегревов, китайский инженеры в смартфоне сделали испарительную камеру площадью 2600 мм2.

Оперативная память в аппарате используется типа LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1. Под «капотом» также находятся модули NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Аккумулятор в смартфоне на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, есть также беспроводная зарядка с функцией обратной зарядки.

В Xiaomi 12 еще добавили стереодинамики Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos. На китайском рынке смартфон поступит в продажу в вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 580 до 690 долларов.

Аппарат сразу будет поставляться под управлением новейшей версии оболочки MIUI 13.