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Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12

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Xiaomi провела большую презентацию, на которой представила свою новую флагманскую серию и новую версию фирменной оболочки MIUI 13, разработанной на базе операционной системы Android 12.
Xiaomi всю свою презентацию смартфонов поставила на сравнении устройств с iPhone 13. Как и ожидалось, китайские аппараты на рынке будут конкурировать с «яблочной» флагманской серией, причем не только ценой, но и характеристиками.

Базовой моделью стал Xiaomi 12, который получил 6,28-дюймовый экран и новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон получился достаточно узким, поэтому им очень удобно управлять одной рукой. Разрешение дисплея составляет 2400х1080 пикселей, он работает на частоте до 120 Гц, и этот параметр постоянно меняется, в зависимости от картинки на экране смартфона.

Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12
Защищен дисплей стеклом Gorilla Glass Victus. Под экраном размещен сканер отпечатка пальца, а в верхней части по центу врезана 32 Мп фронтальная камера, которая получила большое количество систем для улучшения фото.

Основная камера аппарата основана на 50 Мп датчике IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма с диафрагмой F/1,88.

Модуль также получил оптическую стабилизацию с фирменной системой CyberFocus. Второй датчик камеры 13 Мп со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 123 градуса. Третий датчик 5 Мп и он в Xiaomi 12 используется для макросьемки.

Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12

Новинка основана на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Ранее сообщалось, что этот чип очень горячий, и чтобы аппарат не испытывал перегревов, китайский инженеры в смартфоне сделали испарительную камеру площадью 2600 мм2.

Оперативная память в аппарате используется типа LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1. Под «капотом» также находятся модули NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Аккумулятор в смартфоне на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, есть также беспроводная зарядка с функцией обратной зарядки.

В Xiaomi 12 еще добавили стереодинамики Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos. На китайском рынке смартфон поступит в продажу в вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 580 до 690 долларов.

Аппарат сразу будет поставляться под управлением новейшей версии оболочки MIUI 13.

Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12 Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12 Xiaomi представила начальную версию флагманского смартфона Xiaomi 12

Xiaomi Xiaomi 12
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