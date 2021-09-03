Не знаете, как создать загрузочную флешку с Windows 11? Что ж, вы пришли в нужное место! Последнее обновление Windows объединяет широкий спектр полезных функций, которые могут максимизировать вашу продуктивность, предлагая вам обновленное виртуальное творческое пространство для выполнения задач.

Публичный дебют Windows 11 состоится в конце этого года, и мы очень рады! В Windows 11 есть все, от обновленного меню «Пуск» до новых многозадачных окон. Для обновления до Windows 11 минимальные требования, которым необходимо соответствовать, включают в себя дисковое пространство объемом 64 ГБ или больше, 4 ГБ ОЗУ, процессор с тактовой частотой 1 ГГц и графическую карту, совместимую с DirectX 12.

Читайте также:

Windows 11 будет доступна для загрузки всего через пару месяцев. Однако, если вы хотите создать загрузочный USB-накопитель с Windows 11, вы также можете это сделать. Давайте быстро узнаем, как сделать загрузочный диск Windows 11 всего за несколько шагов.

Проверьте системные требования

Прежде чем начать процесс, убедитесь, что у вас под рукой есть USB-накопитель объемом 8 ГБ (или больше) .

После того как вы установили USB-накопитель объемом не менее 8 ГБ, следующим шагом будет установка ISO-файла Windows 11. Мы рекомендуем вам доверять официальному сайту Microsoft, так как вы должны полагаться только на надежные источники в вопросах безопасности. Ну, есть также возможность загрузить ISO-файл Windows 11 с любого стороннего веб-сайта, но да, это полностью зависит от вас.

И, наконец, последний шаг — убедиться, что ваше устройство соответствует минимальным системным требованиям для обновления . Посетите официальную веб-страницу Microsoft, на которой перечислены спецификации Windows 11, чтобы узнать, соответствует ли ваш компьютер основным требованиям, необходимым для установки обновления.

Убедившись, что все на месте, можно переходить к следующему шагу!

Загрузите сторонний инструмент для создания загрузочного USB-накопителя с Windows 11

Следующим шагом по созданию загрузочного диска Windows 11 является загрузка специального стороннего инструмента , который выполнит работу за минимальное количество шагов.

Rufus

Rufus — это легкий, быстрый и надежный инструмент, который позволяет легко создавать загрузочные USB-накопители. Как только вы закончите установку утилиты Rufus на свой компьютер, перейдем к следующему разделу.

Посетите эту ссылку, чтобы загрузить Rufus

Как создать загрузочную флешку с Windows 11

Выполните следующие быстрые шаги, чтобы начать процесс создания загрузочного USB-накопителя Windows 11.

Запустите Rufus, а затем подключите USB-накопитель к компьютеру или ноутбуку. Кроме того, просто быстро убедитесь, что в данный момент к вашей системе не подключены дополнительные устройства хранения. В окне утилиты Rufus выберите соответствующее устройство хранения. (Флешка) Установите значение выбора загрузки как «Диск или ISO-образ». Нажмите на кнопку «Выбрать», расположенную рядом с этой опцией. Теперь в следующем окне установите для параметра «Параметр изображения» значение «Стандартная установка Windows». Выберите «GPT» в качестве «Схема раздела». Прокрутите вниз и нажмите кнопку «Пуск», чтобы создать загрузочный USB-накопитель Windows 11. Windows отобразит подтверждающее сообщение, в котором будет показано, что все данные, хранящиеся на подключенном USB-накопителе, будут удалены. Tao на OK для подтверждения и продолжения. Следуйте инструкциям на экране и подождите несколько минут, пока процесс не завершится.

Как только процесс будет завершен, ваш загрузочный USB-накопитель с Windows 11 будет готов к использованию. Теперь вы можете извлечь USB-накопитель из машины и хранить его в безопасном месте. Теперь ваш загрузочный USB-накопитель готов. Вы можете использовать загрузочный USB-накопитель на своем ПК или на другом ПК для установки Windows 11.

Читайте также: