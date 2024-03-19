26 марта в России дебютируют смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+

Компания представит две модели: базовую и плюс-версию, которая обладает уникальной особенностью — перископическим телеобъективом, ранее не использовавшимся в данном классе устройств.

Онлайн-презентация смартфонов запланирована на 26 марта в 19:00, тогда же будут раскрыты подробности о стоимости и конфигурациях.

Основное отличие модели Realme 12 Pro+ заключается в ее камере, оснащенной сенсором OmniVision OV64B и перископическим телеобъективом, который обеспечивает 3-кратное оптическое приближение с фокусным расстоянием 71 мм.

Кроме того, в смартфоне применяется флагманский фотосенсор Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Младшая модель Realme 12 Pro оснащена телекамерой с Sony IMX709 и 2-кратным приближением, а также основным модулем с Sony IMX882 и оптической стабилизацией изображения.