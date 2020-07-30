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Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России

30.07.2020 20:24

Новый аппарат не только дебютировал на российском рынке, но и стал доступен для покупки. Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России в двух конфигурациях по цене от 11 990 рублей. За эти деньги предлагается аппарат с 6,53-дюймовым экраном Full HD+ и пластиковым корпусом.

На лицевой стороне в экране реализован каплевидный вырез под камеру с модулем на 8 Мп. На задней панели будет основная камера с датчиками на 13, 8, 5 и 2 Мп, а также сканер отпечатков пальцев.

Основой для новинки стал процессор Helio G80. За его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 5 020 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

В комплекте со смартфоном предложат зарядку мощностью 10 Вт. Что касается цен, то вариант 3/32 ГБ оценили в 11 990 рублей, а конфигурация 4/64 ГБ обойдется уже в 13 990 рублей.

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