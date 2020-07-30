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Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России

30.07.2020 20:18

Презентация нового фитнес-браслета состоялась в июне, а теперь новинка добралась и до российского рынка. Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.

Новинка представлена в нашей стране в версии без модуля NFC, хотя ранее ожидалось, что вариант с NFC все-таки будут предлагать в России.

Оценили новый Mi Smart Band 5 в 3 290 рублей. В нашей стране продажи браслета запланированы на август, но точная дата пока не объявлена.

Напомним, что в устройстве предлагается 1,1-дюймовый экран, и новинка имеет защиту от влаги по стандарту 5ATM.

Заявлено, что за счет реализованной защиты с браслетом можно погружаться под воду на глубину до 50 метров.

Время автономной работы составит 14 дней, а еще в нем имеется 11 режимов тренировки. Что касается ремешков, то они будут представлены в шести цветах.

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