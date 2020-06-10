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Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

10.06.2020 17:03

Китайская компания 10 июня провела презентацию нового недорого смартфона, который стал первым аппаратом в линейке ультрабюджетных моделей. Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC
Redmi 9 дебютировал первым, а позднее производитель анонсирует еще модели Redmi 9C и Redmi 9A.

Сегодня Xiaomi официально представила смартфон Redmi 9, который выделяется емкой батареей на 5 020 мАч и оснащен модулем NFC.

В модели установлен 6,53-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS с разрешением 2400×1080 точек.

Корпус выполнен из пластика, а на задней панели расположилась камера с модулями на 13, 8, 5 и 2 Мп. Для селфи предложат 5-мегапиксельную камеру.

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Что касается процессора, то в модели установлен MediaTek Helio G80. Оперативной памяти может быть 3 или 4 ГБ, а встроенной – 32 или 64 ГБ.

Что касается аккумулятора, то он будет поддерживать быструю зарядку на 18 Вт, а в комплекте будет 10-ватный блок питания.

Сканер отпечатков пальцев будет находиться на задней панели. В Испании Redmi 9 оценили в 139 евро или 11 тыс. рублей.

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

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