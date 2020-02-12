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Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip получили эксклюзивные версии

12.02.2020 18:38

Новые эксклюзивные и особые версии новинок отличаются только оформлением, тогда как никаких изменений в техническом плане не произошло.
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 + 5G получил вариант с приставкой к названию Olympic Games Athlete Edition, а получить его смогут только те клиенты, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

Отличаться такой смартфон от обычной версии будет оформлением задней панели, а также измененным интерфейсом, где появятся эксклюзивные обои, иконки и звуки.

Складной смартфон Galaxy Z Flip будет с приставкой к названию Thom Browne Edition, а создавался он совместно с модным брендом.

В таком аппарате будут фирменные цвета Thom Browne и логотип на задней панели. В комплекте с «раскладушкой» будут наушники Galaxy Buds + и умные часы Galaxy Watch Active2.

Эту спецверсию выпустят ограниченным тиражом по цене 2 040 долларов за экземпляр. Прием заказов стартует 14 февраля, а поставки запланированы на март.

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