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Обзоры рынков

Ритейлер из Франции раскрыл стоимость двух версий PlayStation 5

04.08.2020 18:00

На сайте французского ритейлера появилась страничка, на которой раскрывается стоимость игровой консоли PlayStation 5 и аксессуаров к ней.
Ритейлер из Франции раскрыл стоимость двух версий PlayStation 5. Так, без дисковода приставка обойдется в 400 евро, тогда как версия с оптическим приводом оценена в 500 евро.

В целом эта стоимость совпадает с ранними сообщениями инсайдеров. При этом судя по новым данным, цена аксессуаров окажется ниже, чем сообщалось ранее.

Например, контролер DualSense получит ценник в 50 евро, тогда как ранее указывали стоимость в 60 евро. Ситуация с беспроводными наушниками оказалась самой интересной.

Если ранее указывали стоимость Pulse 3D в 180 евро, то ритейлер указал стоимость 50 евро. Зарядная станция и пульт, как указано на сайте, обойдется по 50 евро.

Ритейлер из Франции раскрыл стоимость двух версий PlayStation 5

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