Sony показала первые телевизоры с полноценной поддержкой PlayStation 5

Новые телевизоры получили специальный игровой режим и слоган Ready for PlayStation 5 (готовы к PlayStation 5).

Новые модели телевизоров позволят играть на консоли с минимальной задержкой — 7,2 мс, но для этого пользователю нужно будет активировать специальный игровой режим.

Также в новых телевизорах для нового поколения консоли PlayStation реализовали возможность управлять телевизором с помощью геймпада DualSense, а с пульта от телевизора управлять PlayStation 5.

Новая серия телевизоров Ready for PlayStation 5 пока состоит из моделей X900H 4K HDR Full Array и Z8H 8K HDR Full Array LED.

Первая модель может работать в разрешении 4К, причем частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Телевизор Z8H 8K HDR Full Array LED уже воспроизводит картинку в разрешении 8К, и в 4К он тоже воспроизводит картинку с частотой до 120 Гц.

Минимальная стоимость X900H 4K HDR Full Array составит 150 тыс. рублей, но это за панель диагональю 65-дюймов.

На рынке будет еще представлена версия с 75-дюймовым экраном и за нее нужно будет заплатить 230 тыс. рублей.

Sony Z8H 8K HDR Full Array LED в России будет предлагаться с 75 и 85-дюймовым экраном. Первая версия будет предложена за 700 тыс. рублей, а вторая за 1 млн рублей.