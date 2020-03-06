OPPO Find X2 получил эксклюзивную версию Lamborghini

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.19 EUR/RUB: 73.68 BTC/USD: 8756.9

6 апреля : пятница

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

OPPO Find X2 получил эксклюзивную версию Lamborghini

06.03.2020 23:17

Компания OPPO 6 марта провела официальную презентацию своих новых флагманских смартфонов.
Более подробно о новинках «Астера» уже писала, а также стало известно, что смартфон стал новым лучшим камерофоном в мире.

Немного позднее OPPO анонсировала и специальную версию своего флагмана, при создании которой отталкивались от дизайна Lamborghini Aventador SVJ.

Новая версия носит название Find X Lamborghini, и в продажу она поступит 24 марта по цене 1 879 долларов. В прошлом году подобную версию распродали за несколько секунд.

Особенностью Find X Lamborghini будет не только особый дизайн, но и корпус, в котором применили автомобильные технологии.

Корпус имеет четырёхслойную конструкцию, которая придает текстуру карбонового волокна. Такое автопроизводитель применяет в салоне своих автомобилей. На задней крышке также имеет фирменный логотип Lamborghini.

В комплекте со спецверсией будут наушники, чехол, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель и адаптер для зарядки.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги