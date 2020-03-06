OPPO Find X2 получил эксклюзивную версию Lamborghini

Компания OPPO 6 марта провела официальную презентацию своих новых флагманских смартфонов.

Более подробно о новинках «Астера» уже писала, а также стало известно, что смартфон стал новым лучшим камерофоном в мире.

Немного позднее OPPO анонсировала и специальную версию своего флагмана, при создании которой отталкивались от дизайна Lamborghini Aventador SVJ.

Новая версия носит название Find X Lamborghini, и в продажу она поступит 24 марта по цене 1 879 долларов. В прошлом году подобную версию распродали за несколько секунд.

Особенностью Find X Lamborghini будет не только особый дизайн, но и корпус, в котором применили автомобильные технологии.

Корпус имеет четырёхслойную конструкцию, которая придает текстуру карбонового волокна. Такое автопроизводитель применяет в салоне своих автомобилей. На задней крышке также имеет фирменный логотип Lamborghini.

В комплекте со спецверсией будут наушники, чехол, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель и адаптер для зарядки.