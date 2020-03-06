Флагман Oppo Find X2 Pro стал лучшим камерофоном

6 марта были представлены смартфоны Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. Сразу после презентации был обновлен рейтинг лаборатории DxOMark, и естественно в нем теперь лучшим камерофоном считается Oppo Find X2 Pro.

Эта модель сместила с лидирующей позиции Xiaomi Mi 10 Pro, при этом по результатам тестов Find X2 Pro набрал 124 балла, а такое же количество балов и у Mi 10 Pro.

DxOMark очень высоко оценили камеру новинки. Было отмечено, что она прекрасно работает во всех областях.

Oppo Find X2 Pro за фото получил 134 балла, а за видео у него 104 балла. В китайской новинке установлено два 48 Мп датчика и телевик на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом.