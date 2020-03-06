Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Oppo представила свою новую флагманскую серию смартфонов Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. Эти модели получили передовой экран и поддержку сетей пятого поколения.

В основе новинок лежит самый мощный на данный момент процессор — Snapdragon 865. Также устройства получили 5G модем, но в России модели будет доступны без 5G.

Смартфоны оснащены 6,7-дюймовым экраном с разрешением 3168х1440 пикселей, причем матрица экрана способна работать с частотой обновления 120 Гц, и это первый подобный экран в мире в серийных смартфонах.

Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-накопителем UFS 3.0.

Под «капотом» Find X2 установлен аккумулятор на 4200 мАч, а в старшей версии его объём немного больше – 4260 мАч. Аппараты поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Также китайская компания в свои флагманы установила NFC и подэкранный сканер отпечатка пальца.

В обычной версии еще реализована защита от воды и пыли по стандарту IP54, а у Find X2 защита выше — IP68.

В продажу смартфоны поступят под управлением Android 10 с графической оболочкой ColorOS 7.1.

С фронтальной стороны смартфонов в отверстии в верхнем левом углу разместили 32 Мп камеру, а вот на задней панели тройную камеру.

Основная имеет разрешение 48 Мп (она оптического формата 1/2″, ее диафрагма составляет F/1,7).

Второй датчик сверхширокоугольный на 12 Мп у Find X2, а в Find X2 Pro разрешение этого датчика составляет 48 Мп.

Третий модуль телевик на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом и 60-кратным цифровым.

На российском рынке Oppo Find X2 будет предлагаться за 72 990 рублей, причем первым покупателям китайская компания подарит наушники Oppo Enco Free.

Прием заказов на смартфон (по 100 процентной предоплате) начинают с 6 марта. Смартфон доступен на сайте компании Oppo, а также у крупнейших ритейлеров.

