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Названы цены на новые смартфоны линейки iPhone 12 для России

14.10.2020 15:05

Накануне 13 октября американская компания провела презентацию новых продуктов, в числе которых оказались и смартфоны.
В линейке 2020 года представили четыре модели, а это iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Если вкратце, то все смартфоны получили поддержку работы в сетях пятого поколения, а также OLED-дисплеи с защитой Ceramic Shield.

Дизайн устройств теперь напоминает iPhone 4 и iPhone 5. У iPhone 12, iPhone 12 mini и 12 Pro получили двойную камеру, а у самой дорогой модели будет тройная камера, в которой к слову появилась функция Smart HDR 3, позволяющая создавать снимки против источника света.

iPhone 12 и iPhone 12 mini выйдут в продажу в 5 вариантах окраса корпуса, среди которых черный, зеленый, белый, красный и синий.

iPhone 12 Pro Max поступят в продажу в черном, золотом, синем и серебристом цветах. В продаже смартфоны появятся 23 октября.

Их стоимость составит от 69 990 рублей за младшую версию до 109 990 рублей за старший вариант.

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