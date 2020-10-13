Apple представила умную колонку HomePod Mini за 99 долларов

Новая модель продается по более низкой цене, что ставит новый HomePod в один ряд с более компактными интеллектуальными динамиками от Google и Amazon.

Apple представила сегодня умную колонку HomePod Mini, предоставив ей совершенно новое оборудование, которое можно сравнить с Amazon, Google и другими в гонке за голосовое управление в домах. HomePod Mini, оснащенный голосовым помощником Siri от Apple, меньше оригинальной модели 2018 года.

Ожидается, что в этот праздничный сезон Google также представит новый умный динамик, новый динамик Apple призван убедить потребителей рассмотреть альтернативу Google Assistant и альтернативам на основе Amazon Alexa, которые в настоящее время доминируют в этом сегменте. Сферическое устройство имеет знакомое сетчатое покрытие, а также сенсорную поверхность с элементами управления на плоской верхней части для регулировки громкости, воспроизведения и паузы.

Цена устройства составляет 99 долларов США, и его можно будет заказать 6 ноября. Поставки начнутся 16 ноября. Более низкая цена отличает его от оригинального HomePod, который стоит 299 долларов. У Amazon и Google есть умные колонки в этом высоком ценовом диапазоне, но большая часть их доли на рынке приходится на колонки в ценовом диапазоне 50 долларов. Такая высокая цена является одним из факторов, ограничивающих продажи HomePod, что затрудняет Apple закрепление за Siri в качестве домашнего голосового помощника.

Чтобы оправдать более высокую цену оригинального HomePod, Apple представила его как полочную колонку высокого класса. Первый HomePod в значительной степени выполнил это обещание, но это позиционирование также помогло защитить Siri от слишком пристального внимания в качестве голосового помощника по сравнению с превосходными Alexa и Google Assistant.

Apple заявляет, что HomePod Mini сочетает в себе безупречный пользовательский интерфейс с таким же превосходным качеством звука в оригинальном HomePod. Кроме того, функции конфиденциальности устройства будут отражать способ настройки Apple оригинального HomePod . Устройство не будет связывать ваши запросы и разговоры с Siri с вашим Apple ID, обеспечивая форму анонимности, а данные будут зашифрованы.

В ближайшие месяцы устройство также будет работать со сторонними сервисами потоковой передачи музыки, включая Pandora и Amazon. Эта интеграция отличает HomePod Mini от исходного HomePod, который был ограничен Apple Music для потоковой передачи. Тем не менее, HomePod Mini явно нацелен на работу с продуктами и услугами Apple и подключает динамик к приложениям, работающим на iPhone. По словам Яэль Гартен, директора Apple по науке и разработке Siri, цель состоит в том, чтобы позволить пользователям задавать Siri простые вопросы, которые получают ответы из приложений для iPhone.

«Что действительно отличает HomePod Mini, так это его глубокая интеграция с iPhone», — сказал Гартен.