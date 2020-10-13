Apple представила умную колонку HomePod Mini за 99 долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.29 EUR/RUB: 91.07 BTC/USD: 8756.9

14 ноября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Apple представила умную колонку HomePod Mini за 99 долларов

13.10.2020 20:53

Новая модель продается по более низкой цене, что ставит новый HomePod в один ряд с более компактными интеллектуальными динамиками от Google и Amazon.

Apple представила сегодня умную колонку HomePod Mini, предоставив ей совершенно новое оборудование, которое можно сравнить с Amazon, Google и другими в гонке за голосовое управление в домах. HomePod Mini, оснащенный голосовым помощником Siri от Apple, меньше оригинальной модели 2018 года.

Apple представила умную колонку HomePod Mini за 99 долларов

Ожидается, что в этот праздничный сезон Google также представит новый умный динамик, новый динамик Apple призван убедить потребителей рассмотреть альтернативу Google Assistant и альтернативам на основе Amazon Alexa, которые в настоящее время доминируют в этом сегменте. Сферическое устройство имеет знакомое сетчатое покрытие, а также сенсорную поверхность с элементами управления на плоской верхней части для регулировки громкости, воспроизведения и паузы.

Цена устройства составляет 99 долларов США, и его можно будет заказать 6 ноября. Поставки начнутся 16 ноября. Более низкая цена отличает его от оригинального HomePod, который стоит 299 долларов. У Amazon и Google есть умные колонки в этом высоком ценовом диапазоне, но большая часть их доли на рынке приходится на колонки в ценовом диапазоне 50 долларов. Такая высокая цена является одним из факторов, ограничивающих продажи HomePod, что затрудняет Apple закрепление за Siri в качестве домашнего голосового помощника.

Чтобы оправдать более высокую цену оригинального HomePod, Apple представила его как полочную колонку высокого класса. Первый HomePod в значительной степени выполнил это обещание, но это позиционирование также помогло защитить Siri от слишком пристального внимания в качестве голосового помощника по сравнению с превосходными Alexa и Google Assistant.

Apple заявляет, что HomePod Mini сочетает в себе безупречный пользовательский интерфейс с таким же превосходным качеством звука в оригинальном HomePod. Кроме того, функции конфиденциальности устройства будут отражать способ настройки Apple оригинального HomePod . Устройство не будет связывать ваши запросы и разговоры с Siri с вашим Apple ID, обеспечивая форму анонимности, а данные будут зашифрованы.

В ближайшие месяцы устройство также будет работать со сторонними сервисами потоковой передачи музыки, включая Pandora и Amazon. Эта интеграция отличает HomePod Mini от исходного HomePod, который был ограничен Apple Music для потоковой передачи. Тем не менее, HomePod Mini явно нацелен на работу с продуктами и услугами Apple и подключает динамик к приложениям, работающим на iPhone. По словам Яэль Гартен, директора Apple по науке и разработке Siri, цель состоит в том, чтобы позволить пользователям задавать Siri простые вопросы, которые получают ответы из приложений для iPhone.

«Что действительно отличает HomePod Mini, так это его глубокая интеграция с iPhone», — сказал Гартен.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги