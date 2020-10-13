Apple представила iPhone 12 Pro в новом цвете

Apple анонсировала iPhone 12 Pro вместе с другими новыми моделями iPhone 12 во время мероприятия «Hi, Speed» в Apple Park.

Apple официально анонсировала свои флагманские iPhone 2020 года: iPhone 12 Pro и 12 Pro Max с поддержкой 5G и новым квадратным дизайном, напоминающим iPhone 4. Это также первый крупный редизайн полноэкранных смартфонов Apple с момента его появления. представила безрамочный дизайн с iPhone X в 2017 году.

И 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro, и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max больше прошлогодних 5,8-дюймовых iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовых iPhone 11 Pro Max. В частности, 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max стал самым большим телефоном Apple на сегодняшний день. Модели Pro выполнены из нержавеющей стали (вместо алюминия на iPhone 12) и представлены в четырех цветах: серый, нержавеющая сталь, золото и новый синий.

Новые модели iPhone 12 Pro будут оснащены чипом Apple A14 Bionic, впервые представленным на обновленном iPad Air в прошлом месяце, который вице-президент Грег Джосвиак ранее назвал «самым мощным чипом из когда-либо созданных» Apple. Новый чип — первый чип Apple, использующий 5-нм техпроцесс (вместо 7-нм техпроцесса, который использовался на прошлогоднем A13 Bionic). Apple заявляет, что и новый 6-ядерный процессор, и четырехъядерный графический процессор являются самыми быстрыми из когда-либо существовавших, с производительностью, которая, по заявлению компании, на 50 процентов выше, чем у любого другого телефона.

Одно из самых больших нововведений в моделях этого года — 5G. IPhone 12 Pro будет поддерживать как частоту ниже 6 ГГц, так и mmWave 5G, а это означает, что оба телефона должны работать со всеми различными типами сетей 5G от всех трех основных операторов США. Apple заявляет, что предлагает «большинство диапазонов 5G среди всех смартфонов», обещая, что будет поддерживать широкий спектр сотовых операторов по всему миру и их различные стандарты 5G.

Новые модели iPhone 12 Pro также оснащены технологией «Ceramic Shield», которая, по словам Apple, предлагает более жесткое стекло, чем у любого другого дисплея смартфона, и в четыре раза более высокую «производительность при падении», когда речь идет о защите телефона от трещин при падении.

Как и прошлогодние модели iPhone 11 Pro, Apple снова предлагает систему с тремя камерами на iPhone 12 Pro, с 12-мегапиксельными широкоугольными, телеобъективами и сверхширокими объективами.

В iPhone 12 Pro Max система камер стала еще лучше. Есть новый 12-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 65 мм, который может оптически увеличивать изображение в 2,5 раза. Есть новая широкоугольная камера с диафрагмой f / 1.6 и новая система OIS. Широкий датчик также на 47 процентов больше, что в сочетании с более низкой диафрагмой обеспечивает на 87 процентов лучшие характеристики при слабом освещении.

Apple также дразнила новую функцию, которую она называет «Apple ProRAW», которая будет доступна на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в конце этого года. Компания заявляет, что предложит существующие преимущества вычислительной фотографии, такие как Deep Fusion и Smart HDR, а также гибкость фотографий в формате RAW. Формат будет доступен для всех четырех камер и позволит пользователям настраивать такие параметры, как резкость, цветовые блики и многое другое, при этом используя существующие улучшения фотографии Apple.

Новые телефоны iPhone 12 Pro также смогут снимать видео в формате HDR, впервые в линейке продуктов, включая поддержку съемки непосредственно в Dolby Vision HDR. IPhone 12 также сможет редактировать видео Dolby Vision HDR прямо из приложения «Фото».