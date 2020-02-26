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26 марта : среда

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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

26.02.2020 23:24

Realme несколько дней назад представила флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G, а теперь китайский производитель готовится к презентации доступных моделей.

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro. На рынке эти смартфоны будут конкурировать с Redmi Note 9 и Note 9 Pro, которые появятся во втором квартале.

По слухам, в Realme 6 Pro установят процессор Snapdragon 720G и 90 Гц дисплей, а также аппарату еще приписывают 30 Вт зарядку и 64 Мп датчик основной камеры.

В Realme 6 будет установлен процессор MediaTek Helio G90. О точных ценах на смартфоны пока ничего не известно.

Предполагается, что Realme 6 Pro будет предлагаться по той же цене, что и Realme 5 Pro, а это около 200 долларов.

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