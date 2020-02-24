Раскрыты подробности о новом смартфоне Redmi Note 9

Недавно в Сети были опубликованы рендерные изображения, где показали предполагаемую внешность нового смартфона.

Теперь инсайдерам удалось выяснить подробности о новом смартфоне Redmi Note 9 и оказалось, что дизайн устройства будет от Huawei Mate 20.

Как и ранее линейка будет представлена двумя моделями – Redmi Note 9 и Note 9 Pro. Камеру в новинках установят четырехмодульную в стиле того же Mate 20.

Датчики в ней будут на 48, 8, 2 и 2 Мп, а в старшей модели установят сенсоры на 64, 8, 2 и 2 Мп.

Аккумулятор будет иметь емкость 5 000 мАч, а оперативной памяти предложат от 3 до 6 ГБ, тогда как постоянной памяти предложат от 32 до 128 ГБ.

Что касается процессора, то младшей модели приписывают Snapdragon 720, а старшая получит MediaTek Dimensity 800.

Ну и еще источники сообщают, что смартфоны могут сменить название. Насколько верна эта информация покажет время.