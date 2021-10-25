В Windows 11 теперь вы можете устанавливать и запускать приложения для Android. Поддержка доступна для тестировщиков с устройствами, зарегистрированными в бета-канале программы предварительной оценки Windows с использованием подсистемы Windows для Android (WSA) и Amazon Appstore.

Подсистема Windows для Android предоставляет среду виртуализации, а Amazon Appstore предоставляет приложение. Тем не менее, также можно загружать приложения Android apk (например, Gmail, Twitter и практически любое приложение) с помощью стороннего инструмента, известного как ADB Installer.

В этом руководстве вы узнаете, как установить приложения Android вне Amazon Appstore в Windows 11. Если на вашем компьютере еще не установлен WSA, сначала следуйте этим инструкциям, а затем продолжайте шаги, указанные ниже.

Как загружать неопубликованные приложения Android в Windows 11

Чтобы загрузить неопубликованные приложения Android в Windows 11 через платформу WSA, выполните следующие действия:

Откройте веб-страницу установщика ADB. В разделе «ADB и fastboot» нажмите кнопку «Загрузить» для платформы Windows 11. Сохраните zip-файл на компьютере. Дважды щелкните zip-папку с инструментами платформы. Нажмите кнопку « Извлечь все» на панели команд. Выберите место для извлечения файлов. Нажмите кнопку «Извлечь». Откройте Пуск. Найдите подсистему Windows для Android и щелкните верхний результат, чтобы открыть настройки приложения. Включите переключатель режима разработчика . Щелкните параметр « Управление параметрами разработчика», чтобы запустить WSA в Windows 11 (если применимо). Нажмите кнопку «Обновить » в настройке «IP-адрес». Нажмите кнопку «Копировать» , чтобы скопировать IP-адрес виртуальной машины подсистемы Windows для Android в буфер обмена. Откройте Пуск. Найдите командную строку , щелкните правой кнопкой мыши верхний результат и выберите параметр «Запуск от имени администратора». Введите следующую команду, чтобы перейти в папку инструментов платформы, и нажмите Enter: cd C:\platform-tools В команде обязательно обновите путь, указав место, где вы извлекли файлы. Введите следующую команду для подключения к приложению Подсистема Windows для Android и нажмите Enter: adb connect 172.30.96.225 В команде измените IP-адрес, соответствующий вашему экземпляру WSA. Введите следующую команду, чтобы установить приложение Android apk в Windows 11, и нажмите Enter: adb install gmail.apk В команде укажите имя пакета apk, который вы скачали из другого источника и хотите установить в Windows 11. Кроме того, для работы файл .apk должен храниться в папке platform-tools.

После того как вы выполните эти шаги, приложение Android будет установлено в Windows 11 и будет доступно из меню «Пуск», как и любое другое приложение.

Если вы хотите удалить приложение, щелкните приложение правой кнопкой мыши в меню «Пуск» и выберите кнопку «Удалить».

Установите подсистему Windows для Android и Amazon Appstore

Прежде чем вы сможете устанавливать приложения Android в Windows 11, вам сначала необходимо установить подсистему Windows для Android. Однако перед установкой платформы на устройстве должна быть включена виртуализация в прошивке материнской платы. Если у вас не включена эта функция, обратитесь к производителю компьютера, чтобы узнать подробности, необходимые для выполнения этой задачи.

Кроме того, вы должны убедиться, что платформа виртуальных машин включена на странице функций Windows. Вы можете включить это, открыв « Пуск» , выполнив поиск «Включение или отключение компонентов Windows» и щелкнув верхний результат. Затем отметьте опцию Virtual Machine Platform и нажмите кнопку OK , а затем перезагрузите компьютер.

Для приложений в Amazon Appstore требуется 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ), твердотельный накопитель (SSD) и поддерживаемый процессор (Intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000, Qualcomm Snapdragon 8c или выше) и Microsoft Приложение Store должно быть версии 22110.1402.6.0 или более поздней. Вы можете проверить это, нажав кнопку « Получить обновления» на вкладке «Библиотека» приложения (нижний левый угол).

На момент написания этой статьи WSA доступна только для устройств из США, зарегистрированных в бета-канале программы предварительной оценки Windows.

Вы можете зарегистрировать свое устройство, перейдя в «Настройки» > «Центр обновления Windows» > «Программа предварительной оценки Windows» и изменив в настройках программы предварительной оценки «Бета-канал» . Или нажмите кнопку «Начать», следуя указаниям на экране, связав свою учетную запись Microsoft и выбрав опцию «Бета-канал» .

После того, как компьютер будет зарегистрирован в программе предварительной оценки Windows, установите Amazon Appstore из Microsoft Store, который также автоматически установит подсистему Windows для платформы Android на ваш компьютер.

Если вы планируете использовать Amazon Appstore, вам также потребуется войти в систему с учетной записью Amazon в США.

После того, как на компьютере будут установлены все компоненты, вы можете приступить к загрузке приложений Android .