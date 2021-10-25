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Как установить и удалить приложения Android в Windows 11

Как установить и удалить приложения Android в Windows 11
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В Windows 11 после установки подсистемы Windows для Android (WSA) вы можете устанавливать приложения Android из магазина приложений Amazon. Если вам больше не нужно приложение, интеграция с подсистемой Windows упрощает их удаление, независимо от того, являются ли они приложениями из Amazon Appstore или вы загружаете их из любого другого источника.

На момент написания этой статьи платформа была доступна в качестве предварительной версии через бета-канал и для пользователей в Соединенных Штатах с учетной записью Amazon. Это означает, что перед установкой приложений вам необходимо зарегистрироваться в программе предварительной оценки Windows, установить WSA и иметь учетную запись Amazon в США.

В этом руководстве вы узнаете, как добавлять и удалять приложения из Amazon Appstore в Windows 11.

Установите приложения Android в Windows 11

Чтобы установить приложение Android в Windows 11, выполните следующие действия:

  1. Откройте Пуск.
  2. Найдите Amazon Appstore и щелкните верхний результат, чтобы открыть приложение.
  3. Войдите в систему с учетной записью Amazon (в США).Вход в Amazon Appstore
  4. Найдите и выберите приложение.Приложение Amazon для Android
  5. Нажмите кнопку » Установить» .Установите приложение Android в Windows 11
  6. Выполнив эти шаги, вы сможете открыть приложение Android из меню «Пуск». Если приложение недоступно в магазине приложений, вы можете загрузить его, следуя этим инструкциям.

Удалите приложения Android в Windows 11

Чтобы удалить приложение Android со своего компьютера, выполните следующие действия:

  1. Откройте Настройки.
  2. Щелкните «Приложения».
  3. Щелкните страницу Приложения и функции справа.
  4. Выберите приложение для Android.
  5. Нажмите кнопку меню (с тремя точками) справа и выберите кнопку Удалить .Windows 11 удалить приложение Android

Кроме того, вы также можете щелкнуть приложение правой кнопкой мыши в меню «Пуск» и выбрать кнопку «Удалить».

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