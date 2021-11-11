Режим разработчика Windows 11 позволяет устанавливать приложения вне Microsoft Store, и вот как включить режим разработчика Windows 11. В Windows 11 вы можете его включить для загрузки неопубликованных приложений из любого источника.

Режим разработчика — это политика, которая позволяет вам снять исходные системные ограничения для установки определенных приложений в Windows 11. Обычно это функция, предназначенная для разработчиков и опытных пользователей, поскольку она позволяет вам устанавливать разрабатываемые приложения для тестирования вашего кода или установки определенных приложений за пределами Microsoft Store. Например, модифицированная версия подсистемы Windows для Android (WSA) для запуска приложений Android из магазина Google Play.

Как включить режим разработчика Windows 11

Чтобы включить режим разработчика в настройках, выполните следующие действия:

Откройте Настройки в Windows 11. Щелкните Конфиденциальность и безопасность. Выберите страницу Для разработчиков справа. Включите переключатель режима разработчика. Щелкните кнопку Да.

После выполнения этих шагов Windows 11 будет открыта для получения приложений Microsoft Store из любого источника.

Как отключить режим разработчика в Windows 11

Чтобы предотвратить установку приложений из любого источника, выполните следующие действия:

Откройте Настройки. Щелкните Конфиденциальность и безопасность. Выберите страницу Для разработчиков справа. Отключите переключатель режима разработчика.

После того как вы выполните эти шаги, компьютер будет принимать только современные приложения из Microsoft Store. Однако вы по-прежнему сможете устанавливать традиционные приложения Win32 из любого источника.

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