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Как оптимизировать Windows 11 для игр

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Содержание
  1. Активировать игровой режим
  2. Используйте последнюю версию Windows 11
  3. Обновите свои графические драйверы
  4. Включить настройки выбора графического процессора для каждого приложения
  5. Включите режим высокой производительности
  6. Отключить запись того, что произошло
  7. Отключить запуск приложений во время запуска
  8. Отключить повышение точности указателя

Windows 11 — это новейшая операционная система от Microsoft, и технический гигант обещает геймерам, что она предлагает некоторые новые функции, которые им понравятся. Пока что нет убедительных причин для обновления до последней версии ОС, поскольку есть некоторые проблемы, а многие обещанные функции так и не появились. Однако, если вы уже совершили прыжок, вы все равно можете извлечь из этого максимальную пользу.

Активировать игровой режим

В прошлом игровой режим был скорее помехой, чем усилителем игрового процесса. Это может вызвать такие проблемы, как заикание и увеличение задержки ввода. Эти проблемы коснулись геймеров, от обычных до профессионалов, поскольку даже небольшие проблемы, подобные этой, могут иметь значение в условиях молниеносной конкуренции.

Однако Microsoft прислушалась к людям и доработала Game Mode. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это больше не мешает вам наслаждаться играми. Было бы лучше, если бы вы включили его перед игрой.

  1. На ПК нажмите кнопку «Пуск» Windows в левом нижнем углу. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Нажмите на значок шестеренки, и вы попадете в меню «Настройки». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Выберите «Игры» из вариантов. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Перейдите в «Игровой режим». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Включите игровой режим, после чего переключатель станет синим. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Начните играть в игры. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Включение игрового режима обычно приводит к повышению производительности, но результаты будут различаться для разных игр, так как каждая игра уникальна. Вы можете сравнить и сопоставить производительность и найти какие-либо существенные улучшения.

Используйте последнюю версию Windows 11

Последняя версия операционной системы обычно предлагает немного лучшую производительность, но это еще не все. В более новых версиях также представлены новые исправления безопасности, которые могут помочь защитить тех, кто играет в онлайн-игры и общается.

Чтобы оптимизировать игровой процесс, мы рекомендуем обновлять ОС Windows 11 как можно чаще.

  1. Откройте меню «Пуск» в левом нижнем углу экрана. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Нажмите «Настройки». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Найдите «Центр обновления Windows» на левой панели. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. В разделе обновлений выберите «Проверить наличие обновлений». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Если есть новое обновление, разрешите Windows установить его. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Перезагрузите компьютер. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Лучший способ справиться с новейшими сборками Windows 11 — включить автоматическое обновление. Система автоматически установит их, и все, что вам нужно сделать, это перезагрузить компьютер, чтобы изменения начали работать.

Обновите свои графические драйверы

Каждый достойный игровой ПК будет содержать выделенный графический процессор, который выполняет основную часть игровых задач. Однако ноутбуки со встроенной графикой или APU получают обновления из Центра обновления Windows.

Независимо от того, оснащен ли ваш ПК графическим процессором AMD или NVIDIA, вам необходимо использовать соответствующее специальное программное обеспечение.

Вот как обновить драйверы NVIDIA.

  1. Запустите NVIDIA GeForce Experience. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Нажмите «Проверить наличие обновлений». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Загрузите последнюю версию драйвера. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Загрузите последнюю версию драйвера. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Для графических процессоров AMD вам понадобится программное обеспечение AMD Radeon.

  1. Запустите программное обеспечение AMD Radeon. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Выберите «Проверить наличие обновлений». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Перейдите в раздел «Драйверы и программное обеспечение». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Загрузите и установите все новые обновления. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Выполните следующие действия, если вы используете ПК или ноутбук со встроенной графикой.

  1. Нажмите клавишу Windows + R. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Введите «devmgmt.msc» без лишних символов и букв. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Нажмите «ОК», чтобы открыть диспетчер устройств. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Прокрутите вниз и найдите «Видеоадаптеры». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Разверните его и найдите встроенные графические драйверы. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  7. Нажмите «Автоматический поиск драйверов». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  8. После установки драйверов перезагрузите компьютер. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Обновление графических драйверов является стандартной практикой для всех игровых компьютеров, и Windows 11 принесет больше пользы, если вы убедитесь, что все обновлено.

Включить настройки выбора графического процессора для каждого приложения

Эта функция была включена в ПК с Windows начиная с Windows 10 и позволяет пользователям вручную назначать графический процессор любому приложению. При правильном управлении вы будете выделять лучший графический процессор для самых ресурсоемких задач, а для менее важных процессов — ровно столько. После того, как вы закончите с настройками, может быть повышение производительности.

  1. Откройте меню «Пуск» Windows. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Зайдите в меню «Настройки». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Выберите «Система» слева. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. В списке справа нажмите «Показать». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Найдите «Графика». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Перейдите к любому приложению, которое вы хотите изменить, и щелкните его имя. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  7. Выберите появившуюся кнопку «Параметры». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  8. Выберите графический процессор, который вы хотите использовать. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Повторите для любых других приложений, которые у вас есть.

Есть три варианта.

  • Пусть Windows решает
  • Энергосбережение
  • Высокая производительность

Если у вас более одного графического процессора, режим энергосбережения будет использовать более слабый. Высокая производительность станет вашим игровым графическим процессором NVIDIA или AMD. Для достижения наилучших результатов лучше всего позволить играм работать в лучшем варианте.

Приложение, для которого вы меняете настройки, не должно быть запущено при выполнении этих изменений. Если это так, перезапустите его, чтобы применить изменения.

Включите режим высокой производительности

Разница между режимами энергосбережения и высокой производительности ошеломляет, так как последний будет сжигать вашу батарею на скоростях, которые вы даже не ожидаете. Если вы играете дома, всегда лучше включить режим высокой производительности. Это заставляет Windows 11 отдавать приоритет игровым процессам и отводит большую часть энергии на эти задачи.

  1. Нажмите на строку поиска. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Введите «План электропитания». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Нажмите «Изменить план электропитания». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Когда откроется окно, выберите «Электропитание». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Покажите дополнительные планы, если параметр «Высокая производительность» не отображается. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Выберите «Высокая производительность» из списка. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  7. С этого момента Windows 11 будет использовать всю мощность для повышения производительности.

Этот параметр в первую очередь предназначен для ноутбуков, поскольку для работы ПК не требуются внутренние батареи.

Отключить запись того, что произошло

Windows 11 поставляется с игровой панелью Xbox, которая позволяет пользователям записывать клипы, которые произошли определенное время назад. Поскольку этот параметр может снизить производительность, лучше его отключить. Улучшенные параметры записи на основе драйверов доступны как для пользователей графических процессоров AMD, так и для NVIDIA.

  1. Перейдите в меню «Пуск». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Откройте меню «Настройки», нажав на значок шестеренки. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Выберите «Игры». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Нажмите «Захваты». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Отключите «Запись того, что произошло». Как оптимизировать Windows 11 для игр

Если вы все еще хотите, чтобы он был включен, вы можете уменьшить частоту кадров и качество, в котором сохраняются эти повторы. Таким образом, вы по-прежнему можете записывать клипы своего игрового процесса без ущерба для плавности игры. Тем не менее лучше отключить настройку.

NVIDIA Shadowplay намного легче загружает аппаратное обеспечение вашего ПК при работе в фоновом режиме, и многие стримеры используют его для захвата игрового процесса на ПК. С другой стороны, пользователи AMD могут использовать ReLive, который является ответом компании на Shadowplay. Оба также имеют функции мгновенного воспроизведения, которые отлично подходят для записи клипов в высоком качестве.

Отключить запуск приложений во время запуска

Возможно, вы знакомы с этим трюком, поскольку он восходит к более старым версиям Windows. Слишком много приложений, запускаемых одновременно, могут замедлить работу вашего ПК, поэтому всегда полезно ограничить их количество.

  1. Нажмите кнопку «Пуск» Windows в левом нижнем углу. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Выберите значок шестеренки и перейдите в меню «Настройки». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Выберите «Приложения». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Перейдите в «Приложения и функции». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. Из списка установленных приложений отключите те, которые вам не нужны. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Помимо повышения производительности в играх, вы также можете ускорить запуск при включении компьютера. Не секрет, что слишком много приложений, запущенных в тот момент, когда вы хотите играть в игры, все замедляет. Таким образом, вы можете ограничить процессы, которые запускаются во время игры.

Отключить повышение точности указателя

Сегодня многие игровые мыши имеют драйверы и программное обеспечение для повышения чувствительности или включения ускорения указателя. В Windows 11 также есть встроенные функции ускорения мыши, но лучше их отключить. Таким образом, вы сможете точно настроить мышь без постороннего вмешательства.

  1. Найдите «Мышь» в строке поиска Windows. Как оптимизировать Windows 11 для игр
  2. Перейдите в «Настройки мыши». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  3. Нажмите «Дополнительные настройки мыши».Как оптимизировать Windows 11 для игр
  4. Перейдите к «Параметры указателя». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  5. В разделе «Движение» отключите «Повышение точности указателя». Как оптимизировать Windows 11 для игр
  6. Примените настройки. Как оптимизировать Windows 11 для игр

Выполнив эти шаги, вы сможете настроить параметры игровой мыши. Все должно стать лучше без странного ускорения, которого вы не хотели.

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Windows 11
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