Microsoft Paint в Windows 11 приобретает обновленный вид с последней версией операционной системы. Paint был с Windows с момента его создания, и хотя операционная система обновлялась много раз, Paint был почти таким же без изменений или с минимальными изменениями. К счастью, с последней версией Windows 11 наш любимый MS Paint получил несколько новых внешнего вида и функций. Общий интерфейс на самом деле остался прежним, но дизайн новый. Давайте подробно рассмотрим, что все изменилось с новым Microsoft Paint в Windows 11 и как использовать новые функции.

MS Paint фактически не обновлялась с новой операционной системой. Он был выпущен через пару дней после выпуска Windows 11. Вам не нужно обновлять его вручную, если на вашем компьютере установлена ​​Windows 11, ваш MS Paint будет обновлен автоматически.

Что нового в MS Paint в Windows 11

Как уже упоминалось выше, внешний вид полностью изменился. Вы увидите более закругленные углы, измененные значки и символы панели инструментов, а также новый пользовательский интерфейс. Вы также увидите раскрывающееся меню для кистей с различными типами упоминаний кистью и новую круглую цветовую палитру. Это может показаться не большим изменением, но вы буквально почувствуете это изменение во время использования приложения. Сейчас все намного лучше и кажется новым.

Вставка текста в изображение также претерпела некоторые изменения, и теперь это намного лучше. Новый пользовательский интерфейс и дизайн на самом деле являются визуальным удовольствием и дают новый опыт работы.

Как использовать Microsoft Paint в Windows 11

Поскольку интерфейс изменился и были добавлены некоторые новые значки и символы, здесь мы предлагаем подробное руководство по использованию MS Paint в Windows 11. Кроме того, это может понадобиться новым пользователям, которые только что купили ПК с установленной Windows 11. руководство. Кстати, MS Paint не будет предустановлен на новом ПК с Windows 11, вам придется загрузить его из MS Store. Не волнуйтесь, это бесплатно. Вы можете легко скачать его отсюда.

MS Paint, несомненно, является одним из самых простых графических редакторов, которые вы когда-либо получали для своего ПК с Windows. Чтобы открыть это приложение, введите Paint в поле поиска на панели задач.

Как открыть MS Paint в Windows 11

Кроме того, вы также можете запустить Пуск–> Все приложения–>, прокрутить вниз до буквы P и открыть Paint. Если вы думаете, что это приложение будет вам часто понадобиться, лучше закрепить его на панели задач или в меню «Пуск».

Инструменты MS Paint в Windows 11

На верхней ленте главного меню вы увидите все инструменты, расположенные по категориям. Первым шагом в редактировании любого изображения является импорт или копирование / вставка изображения в приложение Paint, поэтому первым набором инструментов на ленте меню является «Вставить и импортировать». Вы можете напрямую импортировать изображение или скопировать его в буфер обмена (CTRL + C) и вставить в приложение Paint. Вы также можете нажать на опцию «Файл» на ленте главного меню и открыть изображение. Символ «Ножницы» — это инструмент для вырезания части (Ctrl + X) из изображения, а под ним — опция буфера обмена (Ctrl + C).

Следующий набор инструментов включает инструменты «Вырезать», «Обрезать», «Отразить» и повернуть. В этом наборе инструментов не так много изменений, кроме символа инструмента « Изменить размер» . Отдыхай все, если так же, как у нас было в MS Paint Windows 10.

Следующий набор инструментов включает карандаш, ластик, ведро с краской, палитру цветов, текстовый инструмент и лупу. Это снова основные инструменты, которые нам нужны для редактирования изображения. Практически так же, как и в более ранних версиях Windows. Ластик здесь предназначен для исправления ошибок, но вы можете в любое время использовать сочетание клавиш Ctrl + Z, чтобы отменить любые изменения или исправить свои ошибки. Не помню, пользовался ли я когда-нибудь ластиком в MS Paint.

Однако при добавлении текста есть некоторые изменения. Чтобы добавить текст к изображению в приложении Paint, щелкните букву A, написанную в третьем наборе инструментов на ленте главного меню. Затем вы увидите варианты выбора шрифта, размера шрифта, полужирного / курсивного / подчеркивания / зачеркивания. Здесь добавлена ​​новая функция — выравнивание текста. Вы можете выровнять текст по левому краю, по центру или по правому краю. Эта функция не была доступна в приложении Paint в более ранних версиях Windows. Далее следует возможность сохранить текст прозрачным или добавить фон.

Установите флажок, и вы можете добавить фон к тексту, как показано на скриншоте ниже.

Кисти в MS Paint Windows 11

Кисти снова являются одним из наиболее часто используемых инструментов в приложении MS Paint. Щелкните значок «Кисть» на ленте главного меню, и вы увидите раскрывающееся меню, в котором вы можете выбрать кисть в соответствии с вашими требованиями.

Как добавлять фигуры в MS Paint

Затем идет набор инструментов различной формы. Используя их, вы можете добавлять к изображениям различные формы. Эти формы очень полезны при создании презентаций или в любом месте, где вам нужно отметить некоторые указатели на изображении. Вы можете добавлять фигуры разных цветов, и для этого вам сначала нужно выбрать цвет из цветовой палитры, которая является следующим и последним набором инструментов приложения. Кроме того, если вы хотите отрегулировать толщину кисти или фигур, есть инструмент для выбора размера кисти.

Как использовать цветовую палитру в MS Paint

Последней в меню инструментов идет палитра цветов. Раньше у нас были метки Color 1 и Color 2, но теперь в новом приложении Paint вы увидите два круга в левой части цветовой палитры, которые представляют собой новый цвет 1 и цвет 2. Круг вверху — это цвет 1 (основной цвет), а нижний — цвет 2 (вторичный). Вам просто нужно нажать на кружок, чтобы активировать опцию цвета. Помимо указанных цветов в палитре, вы также можете выбрать другие цвета. Нажмите на маленький разноцветный кружок в правой части цветовой палитры.

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