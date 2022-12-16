С развитием технологий и всплеском недавних случаев COVID виртуальные / онлайн-встречи и конференции стали очень важной частью нашей повседневной, а также профессиональной жизни. Но сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вам нужно что-то представить на экране и говорить в микрофон, но микрофон перестает работать, и вы застреваете между ними? Если да, то не беспокойтесь, уверяем вас, мы поможем эффективно выйти из таких ситуаций, предоставив необходимые исправления.

В этой статье мы обсудим различные способы, которые могут помочь вам исправить ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10.

Что вызывает ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10

Существуют различные причины, которые могут быть причиной ошибки «Микрофон не работает» в Windows 10. Вы можете найти некоторые из них в списке ниже:

Совместимость системы: различные пользователи подключают устройства к своей системе, не проверяя совместимость устройства с системой.

Поврежденные драйвера. Драйвера обеспечивают бесперебойную и эффективную работу вашей системы, но если драйверы повреждены или неисправны, это может привести к сбою устройства.

Неисправное оборудование: есть вероятность, что оборудование (наушники/гарнитура), которое вы используете, не очень хорошего качества и, следовательно, не работает с вашей системой. Это также может привести к ошибке.

Проверка настроек микрофона в Windows 10

Вы должны убедиться, что ваша система поддерживает микрофон и имеет соответствующие настройки для управления микрофоном. Выполните шаги, указанные ниже, чтобы проверить настройки микрофона Windows 10 в вашей системе:

Нажмите кнопку «Windows», а затем нажмите «Настройки». Откроется диалоговое окно, как показано на изображении ниже, затем нажмите «Конфиденциальность». Теперь нажмите «Микрофон», а затем установите переключатель в положение «Вкл.» под заголовком «Разрешить приложениям доступ к вашему микрофону».

Как исправить ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10

Обновить драйвера

Драйвера очень важны для вашей системы, чтобы обеспечить ее бесперебойную и эффективную работу, поскольку они позволяют устройствам синхронизироваться с системой. Иногда поврежденные или устаревшие драйвера могут стать причиной различных ошибок. Поэтому вы должны убедиться, что ваши драйвера обновлены до последней версии.

Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы обновить драйвера вашей системы:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и далее щелкните «Диспетчер устройств», как показано на изображении ниже. Теперь щелкните правой кнопкой мыши все драйвера и нажмите «Обновить драйвер».

Теперь по очереди обновите все драйвера в системе.

Проверьте соединения

Иногда устройство может быть неисправно или поврежден кабель, соединяющий устройство и систему. Поэтому убедитесь, что подключение выполнено правильно, а система и устройство находятся в хорошем состоянии.

Обновите Windows 10

Windows 10 принимает отзывы пользователей в виде журналов ошибок и предоставляет обновления для системы, содержащие исправления этих ошибок. Поэтому вы должны сначала обновить свою систему, поскольку она может устранить многочисленные ошибки. Также убедитесь, что ваша Windows обновлена ​​до последней версии.

Запустите средство устранения неполадок Windows

В Windows есть функция, позволяющая не только находить ошибки в вашей системе, но и рекомендовать исправления этих ошибок. Эта функция называется средствами устранения неполадок Windows. Различные программы имеют различные средства устранения неполадок для обнаружения ошибок в разных программах.

Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы запустить средство устранения неполадок Windows, если микрофон в Windows 10 не работает:

Откройте «Настройки», нажмите «Обновление и безопасность». Откроется окно, как показано на изображении ниже. Нажмите «Устранение неполадок», а затем выберите «Дополнительные средства устранения неполадок». После выполнения вышеуказанных действий откроется окно, как показано на изображении ниже. Найдите и нажмите «Речь».

Средство устранения неполадок начнет искать ошибки, а когда найдет их, порекомендует исправления для них.

Убедитесь, что оборудование совместимо

Часто пользователи покупают самые передовые и новейшие микрофоны для подключения к своей системе, но когда они пытаются подключить эти микрофоны к системе, они не работают из-за проблем аппаратной совместимости с системой. Поэтому вы всегда должны выяснять, какие все устройства совместимы с вашей системой, а затем приобретать только конкретное устройство. Это обеспечит совместимость программного обеспечения вашей системы с приобретенным вами устройством.

Установите записывающее устройство по умолчанию

Windows предоставляет возможность выбора записывающего устройства по умолчанию в системе. Это можно сделать с помощью Панели управления. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы установить записывающее устройство по умолчанию в вашей системе:

Нажмите «Windows + R» на клавиатуре и введите Control Panel , а затем нажмите «ОК», как вы можете видеть на изображении ниже. Откроется окно, как показано на изображении ниже. Нажмите на опцию «Оборудование и звук». Под заголовком «Звук» нажмите «Управление аудиоустройствами». Откроется диалоговое окно, как вы можете видеть на изображении ниже. Убедитесь, что ваш микрофон помечен как устройство по умолчанию. Затем нажмите «ОК».

Перезагрузите аудиоустройство

Windows позволяет своим пользователям с функциями перезапускать устройства из системы. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы перезапустить микрофон в Windows 10:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows, а затем выберите «Диспетчер устройств», как вы можете видеть на изображении ниже. Теперь щелкните правой кнопкой мыши микрофон и выберите «Отключить устройство», как показано ниже.

После отключения устройства включите его, и это может исправить ошибку.

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