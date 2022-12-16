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Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Автор На чтение 5 мин Просмотров 9 Опубликовано

С развитием технологий и всплеском недавних случаев COVID виртуальные / онлайн-встречи и конференции стали очень важной частью нашей повседневной, а также профессиональной жизни. Но сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вам нужно что-то представить на экране и говорить в микрофон, но микрофон перестает работать, и вы застреваете между ними? Если да, то не беспокойтесь, уверяем вас, мы поможем эффективно выйти из таких ситуаций, предоставив необходимые исправления.

В этой статье мы обсудим различные способы, которые могут помочь вам исправить ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10.

Что вызывает ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10

Существуют различные причины, которые могут быть причиной ошибки «Микрофон не работает» в Windows 10. Вы можете найти некоторые из них в списке ниже:

  • Совместимость системы: различные пользователи подключают устройства к своей системе, не проверяя совместимость устройства с системой.
  • Поврежденные драйвера. Драйвера обеспечивают бесперебойную и эффективную работу вашей системы, но если драйверы повреждены или неисправны, это может привести к сбою устройства.
  • Неисправное оборудование: есть вероятность, что оборудование (наушники/гарнитура), которое вы используете, не очень хорошего качества и, следовательно, не работает с вашей системой. Это также может привести к ошибке.

Проверка настроек микрофона в Windows 10

Вы должны убедиться, что ваша система поддерживает микрофон и имеет соответствующие настройки для управления микрофоном. Выполните шаги, указанные ниже, чтобы проверить настройки микрофона Windows 10 в вашей системе:

  1. Нажмите кнопку «Windows», а затем нажмите «Настройки». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  2. Откроется диалоговое окно, как показано на изображении ниже, затем нажмите «Конфиденциальность». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  3. Теперь нажмите «Микрофон», а затем установите переключатель в положение «Вкл.» под заголовком «Разрешить приложениям доступ к вашему микрофону». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Как исправить ошибку «Микрофон не работает» в Windows 10

Обновить драйвера

Драйвера очень важны для вашей системы, чтобы обеспечить ее бесперебойную и эффективную работу, поскольку они позволяют устройствам синхронизироваться с системой. Иногда поврежденные или устаревшие драйвера могут стать причиной различных ошибок. Поэтому вы должны убедиться, что ваши драйвера обновлены до последней версии.

Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы обновить драйвера вашей системы:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и далее щелкните «Диспетчер устройств», как показано на изображении ниже. Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  2. Теперь щелкните правой кнопкой мыши все драйвера и нажмите «Обновить драйвер». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Теперь по очереди обновите все драйвера в системе.

Проверьте соединения

Иногда устройство может быть неисправно или поврежден кабель, соединяющий устройство и систему. Поэтому убедитесь, что подключение выполнено правильно, а система и устройство находятся в хорошем состоянии.

Обновите Windows 10

Windows 10 принимает отзывы пользователей в виде журналов ошибок и предоставляет обновления для системы, содержащие исправления этих ошибок. Поэтому вы должны сначала обновить свою систему, поскольку она может устранить многочисленные ошибки. Также убедитесь, что ваша Windows обновлена ​​до последней версии.

Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Запустите средство устранения неполадок Windows

В Windows есть функция, позволяющая не только находить ошибки в вашей системе, но и рекомендовать исправления этих ошибок. Эта функция называется средствами устранения неполадок Windows. Различные программы имеют различные средства устранения неполадок для обнаружения ошибок в разных программах.

Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы запустить средство устранения неполадок Windows, если микрофон в Windows 10 не работает:

  1. Откройте «Настройки», нажмите «Обновление и безопасность». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  2. Откроется окно, как показано на изображении ниже. Нажмите «Устранение неполадок», а затем выберите «Дополнительные средства устранения неполадок». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  3. После выполнения вышеуказанных действий откроется окно, как показано на изображении ниже. Найдите и нажмите «Речь». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Средство устранения неполадок начнет искать ошибки, а когда найдет их, порекомендует исправления для них.

Убедитесь, что оборудование совместимо

Часто пользователи покупают самые передовые и новейшие микрофоны для подключения к своей системе, но когда они пытаются подключить эти микрофоны к системе, они не работают из-за проблем аппаратной совместимости с системой. Поэтому вы всегда должны выяснять, какие все устройства совместимы с вашей системой, а затем приобретать только конкретное устройство. Это обеспечит совместимость программного обеспечения вашей системы с приобретенным вами устройством.

Установите записывающее устройство по умолчанию

Windows предоставляет возможность выбора записывающего устройства по умолчанию в системе. Это можно сделать с помощью Панели управления. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы установить записывающее устройство по умолчанию в вашей системе:

  1. Нажмите «Windows + R» на клавиатуре и введите Control Panel, а затем нажмите «ОК», как вы можете видеть на изображении ниже. Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  2. Откроется окно, как показано на изображении ниже. Нажмите на опцию «Оборудование и звук». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  3. Под заголовком «Звук» нажмите «Управление аудиоустройствами». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  4. Откроется диалоговое окно, как вы можете видеть на изображении ниже. Убедитесь, что ваш микрофон помечен как устройство по умолчанию. Затем нажмите «ОК». Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

Перезагрузите аудиоустройство

Windows позволяет своим пользователям с функциями перезапускать устройства из системы. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы перезапустить микрофон в Windows 10:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows, а затем выберите «Диспетчер устройств», как вы можете видеть на изображении ниже. Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить
  2. Теперь щелкните правой кнопкой мыши микрофон и выберите «Отключить устройство», как показано ниже. Не работает микрофон в Windows 10: почему и как исправить

После отключения устройства включите его, и это может исправить ошибку.

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