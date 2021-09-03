Перед тем, как устанавливать Windows 7 на ноутбук, нужно приготовить специальную загрузочную флешку. В этой статье я расскажу, как сделать загрузочную флешку Windows 7 восемью различными способами.

Скачиваем ISO образ

Но сначала потребуется скачать ISO образ самой операционной системы. Сделать это можно следующими способами:

Скачать с MSDN, при условии, что есть подписка на данный сервис;

Воспользоваться выложенными в сети образами, например, найти на торрентах;

Скачать «сборку» с сайта разработчика сборки.

Скачать с официального сайта уже проблематично, поскольку Microsoft переводит всех на рельсы «десятки». Сборки же используются строго на свой страх и риск – никто точно не может гарантировать, что именно было в них изменено и как это скажется на дальнейшей работе. В этом варианте есть риск нарваться на систему, в которую прописаны вирусы для кражи паролей, или которая просто будет постоянно «глючить». При скачивании с торрентов также нужно аккуратно относиться к выбору дистрибутива.

Рекомендуется проверять образы при помощи утилит, которые умеют подсчитывать контрольную сумму по алгоритму MD5. То есть если образ подается как «оригинальный», то и MD5 сумма у него должна соответствовать оригинальной.

Чтобы сделать образ загрузочной флешки Windows 7 нужно также выбрать образ с подходящей разрядностью. Дело в том, что 32-разрядная (она еще обозначается x86) и 64-разрядная версий ОС различаются:

Системными требованиями (x86 менее требовательна);

Поддерживаемым объемом памяти (если больше 4 ГБ – нужна 64-битная);

Совместимостью с приложениями (некоторые старые программы запускаются исключительно в 32-битной среде).

Также выберите подходящую редакцию (например, профессиональную) и язык системы. После этого следует скачать выбранный образ. Заключительный штрих – при необходимости переименовать файл образа, чтобы в его имени не было пробелов. В противном случае некоторые программы могут сработать неверно.

Как сделать загрузочную флешку Windows 7

На этом этапе должны быть готовы все компоненты: флешка и образ для записи на нее. Теперь разберемся, как сделать USB флешку загрузочной Windows 7. Для этого разработано множество инструментов, от простейших до продвинутых. При необходимости можно обойтись даже командной строкой. Можно использовать любой из последующих вариантов.

Достаточно 1 раз записать флешку. Не нужно многократно переписывать ее разными способами

UltraISO

Наиболее популярный вариант – сделать загрузочную флешку Windows 7 UltraISO. Эта программа умеет записывать образы на USB носители и автоматически помечать их как загрузочные. Также имеется множество других функций, поскольку программа платная (есть пробная версия).

Сайт программы — www.ultraiso.com.

На первом шаге нужно открыть скачанный ранее образ. Можно сделать это по значку на панели инструментов или через меню Файл – Открыть.

В открывшемся диалоге выберите нужный файл. Его содержимое автоматически отобразится на верхней панели.

Ниже, в разделе Каталог, нужно указать флешку. Она уже должна быть подключена. Далее в меню Самозагрузка нажмите «Записать образ Жесткого диска».

Откроется меню записи. Можно оставить все настройки по умолчанию. При желании можно поставить флажок «Проверка».

Остается нажать «Записать».

Обратите внимание, что в процессе записи все данные на флешке будут стерты – программа об этом предупредит.

После этого начнется копирование данных. Программа покажет текущую скорость и процент выполнения, а также время до завершения копирования.

Все это время флешку нельзя доставать. Также к ней пропадет доступ из других программ – это нормально. Необходимо дождаться завершения процесса.

Если запись производится на ноутбуке, выбирайте самый быстрый USB-порт. Так потребуется меньше времени на подготовку флешки.

Дополнительное оповещение по окончании не показывается. Просто в логе появится строчка, что запись завершена. Можно нажать «Назад» и закрыть программу.

Rufus

Сайт программы — rufus.ie/ru/

Теперь рассмотрим, как сделать загрузочную флешку Windows 7 Rufus. Это крайне компактная утилита, заточенная именно под запись носителей. Все операции фактически выполняются на одном рабочем экране.

В первом пункте «Устройство» нужно выбрать предназначенную для записи флешку. Ниже можно указать дополнительные параметры, но можно воспользоваться и значениями по умолчанию. Метку тома рекомендуется вписать, чтобы в дальнейшем не путаться, какая именно ОС записана на флешку. Можно отметить «Быстрое форматирование» для ускорения процесса.

Крайне важен пункт «Создать загрузочный диск» – галочка обязательно должна быть отмечена. В той же строке из выпадающего списка необходимо выбрать пункт «ISO-образ» и по соседней кнопке выбрать ранее скачанный ISO файл.

Остальные параметры можно не менять. После нажатия кнопки «Старт» приложение предупредит о полной перезаписи содержимого флешки.

После подтверждения начнется сама запись.

После завершения можно просмотреть журнал записи.

После этого флешка готова к использованию. Приложение Rufus можно закрывать.

WinSetupFromUSB

Еще один способ сделать загрузочную флешку Windows 7 – воспользоваться программой WinSetupFromUSB. Настройки выполняются аналогично описанными выше приложениям.

В первом пункте нужно выбрать флешку. Затем отметить галочкой пункт с соответствующей ОС и выбрать образ по кнопке справа. Затем нажать Go и дождаться завершения записи.

Windows 7 USB/DVD Download Tool

Можно образ скачать и сделать загрузочную флешку Windows 7 при помощи утилиты Windows 7 USB/DVD Download tool. Работать с ней очень просто. На первом этапе нужно выбрать ISO-файл для записи.

Затем указать USB в качестве типа носителя.

После этого выбрать нужную флешку из выпадающего списка и нажать «Копировать».

Программа предупредит о стирании всех данных и запросит подтверждения операции. После этого начнется запись.

Остается дождаться завершения процесса подготовки накопителя.

UNetBootin

Быстро сделает загрузочную флешку Windows 7 программа UNetBootin. Утилита также позволяет записывать самые разные дистрибутивы. Установка не требуется, можно запускать сразу после скачивания. Для записи на флешку следует выбрать второй пункт.

По кнопке с тремя точками нужно открыть сам файл с образом системы. Далее в пункте «Носитель» следует указать флешку и нажать ОК для запуска процесса.

После завершения всех шагов программу можно закрыть и установить Windows 7 с флешки на ноутбук или стационарный ПК.

WinToFlash

Можно подготовить флешку при помощи программы WinToFlash. Кстати, она умеет собирать носители сразу с несколькими образами. Программа платная, в бесплатном варианте показывает рекламу – но при этом вполне работает.

Первый вариант (с галочкой) почему-то не всегда срабатывает, поэтому рассмотрим второй вариант – через пункт мультизагрузочного диска (кнопка с надписью Mul). После нажатия на нее откроется мастер создания диска.

В нем нужно нажать кнопку «Добавить» и указать в качестве типа образа Windows 7.

Затем в открывшемся окне кнопкой «Выбрать» нужно указать файл.

И затем нажать «Добавить». Образ будет добавлен в проект.

Убедитесь, что в поле USB диск указана правильная флешка. Теперь можно нажать «Запустить».

Следует дождаться окончания записи. После этого флешка готова.

WinToBootic

Рассмотрим еще один вариант, как через флешку установить windows 7. Для этого воспользуемся утилитой WinToBootic. У нее, кстати, едва ли не абсолютный минимум настроек. В главном окне всего две кнопки.

Первая служит для выбора флешки и опциональной галочки о быстром форматировании. По нажатию на вторую можно указать образ ОС для записи на накопитель.

Процесс запускается кнопкой с говорящим названием «Do it!». Информации в процессе также показывается немного.

По завершении можно поблагодарить программу нажатием «Thanks!» и закрыть её.

Командная строка

Наконец, есть способ, как сделать флешку загрузочным диском Windows 7 вообще без стороннего софта, только при помощи командной строки и встроенных инструментов операционной системы. Сначала нужно запустить саму командную строку с правами администратора. Например, в поле поиска меню Пуск написать CMD, щелкнуть по найденному пункту правой клавишей мыши и выбрать соответствующий пункт. Дальше придет время команд, каждую из которых нужно подтверждать нажатием Enter’а.

Сначала нужно ввести diskpart для запуска утилиты управления дисками. Затем для выбора нужного диска потребуется команда list disk. Она выдаст список всех дисков и USB-накопителей. В списке необходимо определить флешку. Сделать это можно по объему диска, указанному в столбце «Размер». Теперь нужно выбрать его командой select disk 1 (если номер диска другой, следует указать корректный).

Нумерация идет с 0, поэтому внимательно выбирайте номер.

Далее нужно подготовить раздел для данных. Для этого сначала следует удалить данные с флешки командой clean, а затем создать новый раздел командой create partition primary и выбрать его при помощи select partition 1. Чтобы можно было загрузиться, раздел надо пометить как активный. Для этого используется команда active.

Раздел создан, но пока не отформатирован. Для форматирования используется команда format fs=ntfs quick (или fs=fat32 quick, если нужна файловая система FAT32). Напоследок нужно присвоить букву диску (обычно следующую за последним диском). Например, assign letter=i установит в качестве буквенного идентификатора диска i.

На этом работа с diskpart закончена, можно ввести команду exit для выхода из утилиты. Окно с командной строкой тоже можно закрывать. Теперь с флешки в принципе можно будет загрузиться. Осталось перенести файлы из образа на USB-накопитель – например, распаковать при помощи WinRAR’а. На этом подготовка завершена.

Теперь можно переходить к установке Windows 7 с флешки.

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