Седло — один из самых популярных предметов в Minecraft, но игроки не могут сделать его на верстаке или в печи. Они должны отправиться в мир и найти и собрать этот предмет в мире Minecraft. Седла используются для езды на лошадях, мулах и свиньях в игре Minecraft. Седла были добавлены в Minecraft на удивление рано — в июне 2010 года, на этапе «Infdev».

Седла в Minecraft — это таинственные реликвии ушедшей эпохи. Никто не знает, как их делать. Рецепта крафта нет. Это означает, что в мире существует конечное количество седел, и когда их нет, они исчезают — так что постарайтесь не дать им сгореть в лаве.

Как получить седло в Майнкрафте?

Седло можно найти в деревенских сундуках, подземных крепостях, на рыбалке, в подземельях или в любом сундуке в игре. Вы также можете получить его, торгуя с жителями деревни. За седло игрок может обменять шесть изумрудов.

Найти седло

Седла нельзя изготовить, поэтому один из лучших способов найти их — открывать все сундуки, которые попадаются вам на пути. Седла имеют небольшой шанс появления в большинстве сундуков, которые вы найдете. Вам повезет больше в определенных регионах мира.

Подземелье

У вас будет лучший шанс найти седло в подземельях, разбросанных под землей. Сундуки в подземельях с вероятностью 54% содержат седло в качестве добычи.

Вы поймете, что находитесь в подземелье по булыжнику + замшелым каменным стенам, полам и потолкам. Обычно у них есть спаунер зомби, скелетов или пауков, а также один или два сундука.

Возможно, но очень редко, найти подземелье без сундука. С двумя сундуками велики шансы найти седло в одном из них. Подземелья могут встречаться где угодно в мире.

Крепость Нижнего мира

Крепости Нижнего мира — еще одно место, где седла имеют более высокий шанс появления в сундуках. Чтобы получить доступ к Нижнему миру, вам нужно построить каркас портала Нижнего мира, используя блоки обсидиана. Нижний мир — опасное место, поэтому убедитесь, что у вас есть прочное снаряжение и много припасов. У вас будет 40% шанс найти седло в сундуках крепости Нижнего мира.

Храм джунглей и заброшенные шахты

В этих двух локациях появляются сундуки, в которых может быть седло, но ваши шансы на получение сундука в каждой из этих локаций составляют около 15%. В храме в джунглях есть два сундука, защищенных различными ловушками, а в заброшенных шахтах может быть несколько сундуков с вагонетками, в зависимости от размера шахты.

Храм в пустыне

Подобные храму структуры появляются в пустынном биоме, а пол храмовой структуры всегда будет на Y:64. Это означает, что храм может быть частично или полностью засыпан песком.

Когда вы найдете храм, ищите блок синей глины в центре пола. Выкопав его, вы обнаружите секретную комнату с четырьмя сундуками. Каждый из этих сундуков имеет 15% шанс появления седла. Это означает, что вы почти гарантированно найдете седло из четырех сундуков.

Остерегайтесь мина-ловушки TNT, когда вы попадаете в секретную комнату. Не бросайте ничего, чтобы привести в действие прижимную пластину, так как вся добыча взорвется. Разбейте нажимную пластину, чтобы обезвредить ловушку.

У деревенского кузнеца

В деревнях есть довольно высокий шанс появления кузнеца. У кузнецов есть сундук в их здании, и есть 16% шанс найти седло внутри.

Обменять

Вы можете получить седло у жителей Кожевничества. Если вы не видите никого в окрестных деревнях, вы всегда можете поставить котел и вызвать жителя (если возможно). Однако вам нужно будет повысить уровень деревенского жителя, так как он не будет предлагать седла, пока не достигнет уровня 3. Это достигается за счет обмена изумрудами, кожей, кроличьей шкурой, кремнем и всем остальным, что захочет сельский житель.

К сожалению, как показано выше, вы не можете постоянно повышать уровень деревенского жителя за одно посещение. В конце концов, у него закончатся предметы для торговли, и он обновляет свой запас только два раза в день, если у него есть доступ к котлу.

Как только вы прокачаете кожевника до уровня 5 (мастер), ваши шансы получить седло подскочат до 50%.

Рыбалка

Вы можете сделать простую удочку из трех палочек и двух кусков веревки. Палки можно изготовить из деревянных досок, а нить можно получить из паутины и пауков.

Поместите три палочки по диагонали от нижнего левого угла сетки крафта до верхнего правого. Поместите два куска веревки в два других слота правой колонки. Подойдите к любому водоему. Вы можете ловить рыбу из любой воды, и результаты не будут меняться в зависимости от того, где вы находитесь. Однако заброс в воду на глубину 1-2 блока приведет к тому, что ваша удочка потеряет дополнительную прочность. Рыбачьте в более глубокой воде, если это возможно. Бросай свою линию. Используйте удочку, чтобы забросить леску в воду. Внимательно следите за поплавком, чтобы определить, когда его следует подматывать. Подматывайте леску, когда поплавок погружается под воду. Это означает, что вы что-то поймали. Подмотка в нужный момент заставит ваш улов лететь по воздуху к вам. Вы увидите линию пузырей, приближающихся к вашей удочке, прежде чем она опустится ниже. Зачаруйте свою удочку Удачей моря. Это зачарование увеличивает ваши шансы найти сокровища во время рыбалки. Третий уровень этого зачарования даст вам 1,77% шанса получить седло, вместо 0,84%. Используйте чары «Приманка», если вы пытаетесь получить седло или другое сокровище, так как это повысит ваши шансы.

Купить за изумруды

Седла можно купить у жителей деревни за изумруды. Однако не совсем уверен, что у жителя будет седло. Это зависит от вашей удачи, чтобы найти седло. Если у вас нет изумрудов, вы можете получить их, добывая или убивая грабителей. Но имейте в виду, грабители опасны.

Включите читы

Если вы не хотите прилагать никаких усилий для получения седла, вы всегда можете создать мир в творческом режиме. Все, что может предложить Minecraft, находится в вашем инвентаре. Никаких вопросов не было задано.

Но если вы уже создали мир, вы все равно можете активировать «читерский» режим, позволяющий вводить команды. Вот как это сделать для большинства платформ:

Java Edition — Открыть для локальной сети > Разрешить читы: Вкл. > Запустить LAN World (вам нужно будет делать это каждый раз, когда вы загружаете мир)

Windows 10/Mobile — «Настройки» > «Игра» > «Активировать читы».

Консоль — Настройки > Читы > Активировать читы

Чтобы ввести код, сделайте следующее:

ПК — нажмите клавишу Enter или T.

Консоль — нажмите вправо на D-Pad

Мобильный телефон — нажмите кнопку чата

Для читов, связанных с седлом, вы можете ввести следующее:

/give playername saddle 1

/summon EntityHorse ~ ~ ~ {Tame:1,SaddleItem:{id:329,Count:1}}

Использование седла

Седло используется для транспортировки в этой игре. Седло на лошадь, осла, свинью или мула дает вам контроль во время верховой езды.

Приручите дикую лошадь, подойдя к ней и используя ее с пустой рукой. Вы заберетесь на него и, скорее всего, будете сброшены. После нескольких попыток он позволит вам остаться на нем и будет издавать анимацию сердца.

Откройте свой инвентарь, находясь на лошади. Убедитесь, что седло доступно для использования. Поместите седло в слот для седла рядом с изображением лошади. Теперь вы можете кататься на лошади, используя те же элементы управления, которые вы используете для обычного передвижения. Лошади могут зарядить прыжок, нажав и удерживая кнопку прыжка. Чтобы снять седло лошади, выберите лошадь и заберите ее из инвентаря.

Также можно оседлать свинью. Вы можете оседлать свиней и покататься на них по всему миру:

Удерживая седло, используйте свинью, которую хотите надеть. Седло теперь будет постоянно прикреплено к свинье. Управляйте оседланной свиньей с помощью морковки на палочке. Через некоторое время свинья будет пробегать пять блоков в секунду.